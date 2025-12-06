$42.180.02
5 грудня, 18:15 • 13343 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 24352 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 22309 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 42766 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 32309 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 33589 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 44732 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50365 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42836 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 77367 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорах

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Радник російського диктатора кирило дмитрієв відреагував на повідомлення ЗМІ про недовіру канцлера Німеччини Фріхріда Мерца до посередницьких зусиль США щодо припинення війни в Україні. дмитрієв звинуватив Мерца у розпалюванні війни та саботажі миру.

"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорах

радник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Німеччини Фріхрід Мерц під час телефонної конференції з Президентом України Володимиром Зеленським і західними лідерами висловив недовіру до посередницьких зусиль США щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Звертаючись до Зеленського у соцмережі Х, дипломат зазначив, що Мерц звинувачує американців у "іграх, як з вами, так і з нами". Згодом він звернувся до канлцера ФРН.

Шановний Мерце, ти навіть не в грі. Ти дискваліфікував себе розпалюванням війни, саботажем миру, нереалістичними пропозиціями, самогубством західної цивілізації, міграцією, впертою дурістю

- написав дмитрієв.

Нагадаємо

За інформацією Spiegel, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час телефонної розмови попередили Президента України Володимира Зеленського, що США можуть бути готові "зрадити" Україну. Мерц, зокрема, зауважив, що Зеленський має бути "надзвичайно обережним у найближчі дні".

Вадим Хлюдзинський

