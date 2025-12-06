радник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Німеччини Фріхрід Мерц під час телефонної конференції з Президентом України Володимиром Зеленським і західними лідерами висловив недовіру до посередницьких зусиль США щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Звертаючись до Зеленського у соцмережі Х, дипломат зазначив, що Мерц звинувачує американців у "іграх, як з вами, так і з нами". Згодом він звернувся до канлцера ФРН.

Шановний Мерце, ти навіть не в грі. Ти дискваліфікував себе розпалюванням війни, саботажем миру, нереалістичними пропозиціями, самогубством західної цивілізації, міграцією, впертою дурістю - написав дмитрієв.

Нагадаємо

За інформацією Spiegel, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час телефонної розмови попередили Президента України Володимира Зеленського, що США можуть бути готові "зрадити" Україну. Мерц, зокрема, зауважив, що Зеленський має бути "надзвичайно обережним у найближчі дні".

