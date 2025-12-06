$42.180.02
5 декабря, 18:15 • 13284 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 24233 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 22242 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 42678 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 32263 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 33563 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 44721 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 50352 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 42825 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 77339 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорах

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Советник российского диктатора кирилл дмитриев отреагировал на сообщения СМИ о недоверии канцлера Германии Фридриха Мерца к посредническим усилиям США по прекращению войны в Украине. дмитриев обвинил Мерца в разжигании войны и саботаже мира.

"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорах

советник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщения СМИ о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонной конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и западными лидерами выразил недоверие к посредническим усилиям США по прекращению войны в Украине. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Обращаясь к Зеленскому в соцсети Х, дипломат отметил, что Мерц обвиняет американцев в "играх, как с вами, так и с нами". Впоследствии он обратился к канцлеру ФРГ.

Уважаемый Мерц, ты даже не в игре. Ты дисквалифицировал себя разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, упрямой глупостью

- написал Дмитриев.

Напомним

По информации Spiegel, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора предупредили Президента Украины Владимира Зеленского, что США могут быть готовы "предать" Украину. Мерц, в частности, отметил, что Зеленский должен быть "чрезвычайно осторожным в ближайшие дни".

Вадим Хлюдзинский

