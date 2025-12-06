"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорах

советник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщения СМИ о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонной конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и западными лидерами выразил недоверие к посредническим усилиям США по прекращению войны в Украине. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Обращаясь к Зеленскому в соцсети Х, дипломат отметил, что Мерц обвиняет американцев в "играх, как с вами, так и с нами". Впоследствии он обратился к канцлеру ФРГ.

Уважаемый Мерц, ты даже не в игре. Ты дисквалифицировал себя разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, упрямой глупостью - написал Дмитриев.

Напомним

По информации Spiegel, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора предупредили Президента Украины Владимира Зеленского, что США могут быть готовы "предать" Украину. Мерц, в частности, отметил, что Зеленский должен быть "чрезвычайно осторожным в ближайшие дни".

