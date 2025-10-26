Россия использует визит Дмитриева для распространения кремлевских нарративов в инфопространстве США - ISW

Россия пытается использовать визит Кирилла Дмитриева в США для распространения прокремлевских нарративов в американском информационном пространстве. Это происходит на фоне санкций США против российских нефтяных компаний и дебатов о предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Россия пытается использовать визит генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты для распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве США. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН. Подробности Аналитики указывают, что Дмитриев дал интервью CNN, Fox News и американской журналистке Ларе Логан, и напоминают, что его визит происходит на фоне недавних санкций США против российских нефтяных гигантов, сообщений о том, что США разрешили Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ, а также продолжающихся дебатов относительно предоставления американских ракет Tomahawk Украине. Отправка Кремлем Дмитриева для проведения пресс-тура в Соединенные Штаты свидетельствует о том, что Россия обеспокоена влиянием такой политики США. Кремлевские чиновники в последние недели пытались преуменьшить влияние западных санкций на российскую экономику и последствия украинских ударов дальней действия на поле боя - это нарративы, которые Дмитриев повторял в своих интервью - отмечают в ISW. Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты Там оценивают, что Дмитриев фактически признал, что Украина пошла на компромиссы в своей переговорной позиции, одновременно подтверждая, что максималистские требования России остаются неизменными. При этом, по его убеждению, Украина изменила свою переговорную позицию и предложила компромиссы, согласившись на прекращение огня по нынешней линии. Заявление Дмитриева о том, что Россия хочет "окончательного решения" вопроса войны, чтобы предотвратить ее возобновление, аналогично формулировке, которую кремлевские чиновники использовали, говоря о требовании России, чтобы любое мирное урегулирование учитывало якобы "коренные причины" войны - отмечают аналитики. Они делают вывод, что Кремль использует нарратив о "коренных причинах", чтобы требовать замены нынешнего украинского правительства марионеточным правительством России, обязательства Украины соблюдать нейтралитет и отмены политики открытых дверей НАТО. "Заявления Дмитриева и других кремлевских чиновников являются отсылкой к давним российским требованиям к НАТО и Украине, датирующимся декабрем 2021 года и февралем 2022 года", - резюмируют в ISW. Напомним Специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев считает, что Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению вопроса войны. Он отметил, что встреча Трампа и Путина не отменена и состоится позже. "Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатора