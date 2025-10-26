росія використовує візит дмитрієва для поширення кремлівських наративів в інфопросторі США - ISW

росія намагається використати візит кирила дмитрієва до США для поширення прокремлівських наративів в американському інформаційному просторі. Це відбувається на тлі санкцій США проти російських нафтових компаній та дебатів щодо надання Україні ракет Tomahawk.

росія намагається використати візит генерального директора російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) кирила дмитрієва до Сполучених Штатів для поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі США. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН. Деталі Аналітики вказуєть, що дмитрієв дав інтерв'ю CNN, Fox News та американській журналістці Ларі Логан, і нагадують, що його візит відбувається на тлі нещодавніх санкцій США проти російських нафтових гігантів, повідомлень про те, що США дозволили Києву завдавати далекобійні удари по території рф, а також триваючих дебатів щодо надання американських ракет Tomahawk Україні. Відправлення кремлем дмитрієва для проведення престуру до Сполучених Штатів свідчить про те, що росія стурбована впливом такої політики США. Кремлівські чиновники останніми тижнями намагалися применшити вплив західних санкцій на російську економіку та наслідки українських ударів далекої дії на полі бою - це наративи, які дмитрієв повторював у своїх інтерв'ю - зазначають в ISW. Посланець путіна назвав удари по дитсадках "нещасними випадками", заперечивши атаки рф на цивільні об'єкти Там оцінюють, що дмитрієв фактично визнав, що Україна пішла на компроміси у своїй переговорній позиції, водночас підтверджуючи, що максималістські вимоги росії залишаються незмінними. При цьому, на його переконання, Україна змінила свою переговорну позицію та запропонувала компроміси, погодившись на припинення вогню за нинішньою лінією. Заява дмитрієва про те, що росія хоче "остаточного вирішення" питання війни, щоб запобігти її відновленню, аналогічне формулюванню, яке кремлівські чиновники використовували, говорячи про вимогу росії, щоб будь-яке мирне врегулювання враховувало нібито "корінні причини" війни - зазначають аналітики. Вони роблять висновок, що кремль використовує наратив про "корінні причини", щоб вимагати заміни нинішнього українського уряду маріонетковим урядом росії, зобов'язання України дотримуватися нейтралітету та скасування політики відкритих дверей НАТО. "Заяви дмитрієва та інших кремлівських чиновників є посиланням на давні російські вимоги до НАТО та України, що датуються груднем 2021 року та лютим 2022 року", - резюмують в ISW. Нагадаємо Спеціальний посланець путіна кирило дмитрієв вважає, що росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення питання війни. Він зазначив, що зустріч Трампа і путіна не скасована і відбудеться пізніше. "Кордони росії ніде не закінчуються": посланець путіна привіз у США цукерки з цитатами диктатора