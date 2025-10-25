$41.900.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Посланець путіна назвав удари по дитсадках "нещасними випадками", заперечивши атаки рф на цивільні об'єкти

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Спеціальний посланець путіна дмитрієв заявив CNN, що російські війська не атакують цивільні об'єкти, а б'ють лише по військових цілях. Він заперечив влучання росіян по дитсадку в Харкові, назвавши це "нещасним випадком".

Посланець путіна назвав удари по дитсадках "нещасними випадками", заперечивши атаки рф на цивільні об'єкти

Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв в інтерв’ю CNN заявив, що удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках, є нещасними випадками. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами дипломата, російські війська не атакують цивільні об’єкти, а б’ють лише по військових цілях.

Я не військовий, я зосереджений на економіці та інвестиціях, як ви знаєте. Але позиція російських військових – вони б'ють лише по військових цілях. До речі, це дуже відрізняється від деяких інших воєн у світі, де набагато більше жертв серед цивільних. Отже, я вважаю, що лише зараз проявляються всі складнощі цього конфлікту

- сказав дмитрієв.

Він також заперечив факт нещодавнього влучання росіянами по дитячому садку у Харкові.

"Звісно, росія не цілиться в дитсадки, і про цю конкретну ситуацію треба питати військових, але є багато нещасних випадків. До речі, кожна жертва – це величезна трагедія, і саме тому ми прагнемо якнайшвидше завершити цей конфлікт. То чому б не визнати, що атакують військові цілі, а іноді українські ракети, ППО, знаєте, влучають у свої ж об'єкти? Але, знову ж, це не моя сфера", - резюмував посланець путіна.

Нагадаємо

22 жовтня внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у дитсадку у Холодногірському районі Харкова, була проведена евакуація дітей.

Палаючий дитсадок у Харкові після російської атаки прискорив санкції Трампа проти москви - CNN24.10.25, 11:32 • 3596 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

