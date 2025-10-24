Палаючий дитсадок у Харкові після російської атаки прискорив санкції Трампа проти москви - CNN

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 3172 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 7986 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 6160 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 15355 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 9540 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 12382 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 16967 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 30887 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29372 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29679 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5м/с
86%
742мм
Популярнi новини
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму23 жовтня, 22:49 • 13414 перегляди
Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автоматиPhoto23 жовтня, 23:15 • 13840 перегляди
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39 • 10833 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters24 жовтня, 01:38 • 13728 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 02:49 • 14370 перегляди
Публікації
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 15355 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 35954 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 56410 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 49347 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 43318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Кір Стармер
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Кіровоградська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 3052 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 20289 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 24872 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 35072 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 43249 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Палаючий дитсадок у Харкові після російської атаки прискорив санкції Трампа проти москви - CNN

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Удари рф по цивільному населенню в Україні та максималістські вимоги кремля, змусили Трампа запровадити нові санкції проти росії. Це сталося після усвідомлення незмінності курсу путіна щодо цілей війни.

Палаючий дитсадок у Харкові після російської атаки прискорив санкції Трампа проти москви - CNN

Постійні удари путіна по цивільному населенню в Україні, максималістські вимоги кремля - все це, на думку Трампа сигналізувало про незмінний курс путіна всупереч заходам мирного врегулювання у війні рф проти України. Надалі плани президента США щоло саміту в Будапешті перетворилися на новий пакет санкцій.

Пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Минулого тижня Дональд Трамп був переконаний, що незабаром вирушить до Будапешта на особистий саміт з очільником рф путіним. Але згодом все було скасовано, а президент США вирішив діяти жорсткіше і запровадив нові санкції проти росії. 

Те, що сталося, було поступовим усвідомленням того, що позиція путіна щодо припинення війни не змінилася з моменту зустрічі на авіабазі США на Алясці. По цивільному населенню в Україні продовжують бити ракети і дрони зс рф, максималістські вимоги москви до Києва незмінні. 

За кілька годин до оголошення Росія завдала удару по будівлі українського дитячого садка в Харкові. На відео з місця події видно, як перелякані люди вибігають з палаючої будівлі, тримаючи в руках дітей, що кричать.

- пише CNN.

Довідка

Починаючи з днів після того, як він знову обійняв посаду в січні, Трамп розглядав можливість використання санкцій, щоб змусити кремль бути більш схильним до переговорів. 22 січня, через два дні після інавгурації та через день після закінчення терміну, встановленого ним для припинення війни, Трамп заявляв, що у нього може не бути іншого вибору, окрім як "запровадити високий рівень податків, тарифів і санкцій" проти москви.

Після Анкоріджа, з'явилась перспектива Будапешта - нові перемовини США-рф з приводу війни кремля в Україні. Втім, після телефонної розмови в понеділок між державним секретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ росії сергієм лавровим американським чиновникам стало зрозуміло:

Позиція Москви суттєво не змінилася, незважаючи на те, що Трамп вважав позитивною розмовою з Путіним чотирма днями раніше.

- пише CNN.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент США Дональд Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій проти росії, спрямованих на енергетичний сектор. Це сталося після того, як Трамп дійшов висновку, що путін "водить його за ніс", продовжуючи завдавати ударів по Україні.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем  заявив, що Конгрес "повинен продовжувати тиск". Він сказав, що Сенат може призначити "тиждень росії", під час якого буде розглянуто кілька законопроектів, пов'язаних з війною рф проти України. 

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Аляска
Сенат Сполучених Штатів Америки
Республіканська партія США
Конгрес США
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Будапешт
Україна
Київ
Харків