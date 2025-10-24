Палаючий дитсадок у Харкові після російської атаки прискорив санкції Трампа проти москви - CNN

Постійні удари путіна по цивільному населенню в Україні, максималістські вимоги кремля - все це, на думку Трампа сигналізувало про незмінний курс путіна всупереч заходам мирного врегулювання у війні рф проти України. Надалі плани президента США щоло саміту в Будапешті перетворилися на новий пакет санкцій.

Пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Минулого тижня Дональд Трамп був переконаний, що незабаром вирушить до Будапешта на особистий саміт з очільником рф путіним. Але згодом все було скасовано, а президент США вирішив діяти жорсткіше і запровадив нові санкції проти росії.

Те, що сталося, було поступовим усвідомленням того, що позиція путіна щодо припинення війни не змінилася з моменту зустрічі на авіабазі США на Алясці. По цивільному населенню в Україні продовжують бити ракети і дрони зс рф, максималістські вимоги москви до Києва незмінні.

За кілька годин до оголошення Росія завдала удару по будівлі українського дитячого садка в Харкові. На відео з місця події видно, як перелякані люди вибігають з палаючої будівлі, тримаючи в руках дітей, що кричать. - пише CNN.

Довідка

Починаючи з днів після того, як він знову обійняв посаду в січні, Трамп розглядав можливість використання санкцій, щоб змусити кремль бути більш схильним до переговорів. 22 січня, через два дні після інавгурації та через день після закінчення терміну, встановленого ним для припинення війни, Трамп заявляв, що у нього може не бути іншого вибору, окрім як "запровадити високий рівень податків, тарифів і санкцій" проти москви.

Після Анкоріджа, з'явилась перспектива Будапешта - нові перемовини США-рф з приводу війни кремля в Україні. Втім, після телефонної розмови в понеділок між державним секретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ росії сергієм лавровим американським чиновникам стало зрозуміло:

Позиція Москви суттєво не змінилася, незважаючи на те, що Трамп вважав позитивною розмовою з Путіним чотирма днями раніше. - пише CNN.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент США Дональд Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій проти росії, спрямованих на енергетичний сектор. Це сталося після того, як Трамп дійшов висновку, що путін "водить його за ніс", продовжуючи завдавати ударів по Україні.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Конгрес "повинен продовжувати тиск". Він сказав, що Сенат може призначити "тиждень росії", під час якого буде розглянуто кілька законопроектів, пов'язаних з війною рф проти України.