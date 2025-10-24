$41.900.14
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Горящий детский сад в Харькове после российской атаки ускорил санкции Трампа против Москвы - CNN

Киев • УНН

 1862 просмотра

Удары РФ по гражданскому населению в Украине и максималистские требования Кремля заставили Трампа ввести новые санкции против России. Это произошло после осознания неизменности курса Путина относительно целей войны.

Горящий детский сад в Харькове после российской атаки ускорил санкции Трампа против Москвы - CNN

Постоянные удары путина по гражданскому населению в Украине, максималистские требования кремля - все это, по мнению Трампа, сигнализировало о неизменном курсе путина вопреки мерам мирного урегулирования в войне рф против Украины. В дальнейшем планы президента США относительно саммита в Будапеште превратились в новый пакет санкций.

Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На прошлой неделе Дональд Трамп был убежден, что вскоре отправится в Будапешт на личный саммит с главой рф путиным. Но впоследствии все было отменено, а президент США решил действовать жестче и ввел новые санкции против россии.

То, что произошло, было постепенным осознанием того, что позиция путина по прекращению войны не изменилась с момента встречи на авиабазе США на Аляске. По гражданскому населению в Украине продолжают бить ракеты и дроны вс рф, максималистские требования москвы к Киеву неизменны.

За несколько часов до объявления Россия нанесла удар по зданию украинского детского сада в Харькове. На видео с места происшествия видно, как испуганные люди выбегают из горящего здания, держа в руках кричащих детей.

- пишет CNN.

Справка

Начиная с дней после того, как он снова вступил в должность в январе, Трамп рассматривал возможность использования санкций, чтобы заставить кремль быть более склонным к переговорам. 22 января, через два дня после инаугурации и через день после окончания срока, установленного им для прекращения войны, Трамп заявлял, что у него может не быть другого выбора, кроме как "ввести высокий уровень налогов, тарифов и санкций" против москвы.

После Анкориджа, появилась перспектива Будапешта - новые переговоры США-рф по поводу войны кремля в Украине. Впрочем, после телефонного разговора в понедельник между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел россии сергеем лавровым американским чиновникам стало понятно:

Позиция Москвы существенно не изменилась, несмотря на то, что Трамп считал позитивным разговором с Путиным четырьмя днями ранее.

- пишет CNN.

Напомним

УНН передавал, что президент США Дональд Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против россии, направленных на энергетический сектор. Это произошло после того, как Трамп пришел к выводу, что путин "водит его за нос", продолжая наносить удары по Украине.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Конгресс "должен продолжать давление". Он сказал, что Сенат может назначить "неделю россии", во время которой будет рассмотрено несколько законопроектов, связанных с войной рф против Украины.

Игорь Тележников

Политика
Энергетика
Война в Украине
Аляска
Сенат Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Будапешт
Украина
Киев
Харьков