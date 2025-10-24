Горящий детский сад в Харькове после российской атаки ускорил санкции Трампа против Москвы - CNN

Постоянные удары путина по гражданскому населению в Украине, максималистские требования кремля - все это, по мнению Трампа, сигнализировало о неизменном курсе путина вопреки мерам мирного урегулирования в войне рф против Украины. В дальнейшем планы президента США относительно саммита в Будапеште превратились в новый пакет санкций.

Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На прошлой неделе Дональд Трамп был убежден, что вскоре отправится в Будапешт на личный саммит с главой рф путиным. Но впоследствии все было отменено, а президент США решил действовать жестче и ввел новые санкции против россии.

То, что произошло, было постепенным осознанием того, что позиция путина по прекращению войны не изменилась с момента встречи на авиабазе США на Аляске. По гражданскому населению в Украине продолжают бить ракеты и дроны вс рф, максималистские требования москвы к Киеву неизменны.

За несколько часов до объявления Россия нанесла удар по зданию украинского детского сада в Харькове. На видео с места происшествия видно, как испуганные люди выбегают из горящего здания, держа в руках кричащих детей. - пишет CNN.

Справка

Начиная с дней после того, как он снова вступил в должность в январе, Трамп рассматривал возможность использования санкций, чтобы заставить кремль быть более склонным к переговорам. 22 января, через два дня после инаугурации и через день после окончания срока, установленного им для прекращения войны, Трамп заявлял, что у него может не быть другого выбора, кроме как "ввести высокий уровень налогов, тарифов и санкций" против москвы.

После Анкориджа, появилась перспектива Будапешта - новые переговоры США-рф по поводу войны кремля в Украине. Впрочем, после телефонного разговора в понедельник между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел россии сергеем лавровым американским чиновникам стало понятно:

Позиция Москвы существенно не изменилась, несмотря на то, что Трамп считал позитивным разговором с Путиным четырьмя днями ранее. - пишет CNN.

Напомним

УНН передавал, что президент США Дональд Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против россии, направленных на энергетический сектор. Это произошло после того, как Трамп пришел к выводу, что путин "водит его за нос", продолжая наносить удары по Украине.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Конгресс "должен продолжать давление". Он сказал, что Сенат может назначить "неделю россии", во время которой будет рассмотрено несколько законопроектов, связанных с войной рф против Украины.