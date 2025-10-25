$41.900.00
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 15989 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 25889 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 24116 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 34482 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 22068 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19372 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 33052 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49225 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37998 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Специальный посланник Путина Дмитриев заявил CNN, что российские войска не атакуют гражданские объекты, а бьют только по военным целям. Он отрицал попадание россиян по детскому саду в Харькове, назвав это "несчастным случаем".

Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что удары российских войск по гражданским объектам, в частности по детским садам, являются несчастными случаями. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам дипломата, российские войска не атакуют гражданские объекты, а бьют только по военным целям.

Я не военный, я сосредоточен на экономике и инвестициях, как вы знаете. Но позиция российских военных – они бьют только по военным целям. Кстати, это очень отличается от некоторых других войн в мире, где гораздо больше жертв среди гражданских. Итак, я считаю, что только сейчас проявляются все сложности этого конфликта

- сказал Дмитриев.

Он также опроверг факт недавнего попадания россиянами по детскому саду в Харькове.

"Конечно, Россия не целится в детсады, и об этой конкретной ситуации нужно спрашивать военных, но есть много несчастных случаев. Кстати, каждая жертва – это огромная трагедия, и именно поэтому мы стремимся как можно быстрее завершить этот конфликт. Так почему бы не признать, что атакуют военные цели, а иногда украинские ракеты, ПВО, знаете, попадают в свои же объекты? Но, опять же, это не моя сфера", - резюмировал посланник Путина.

Напомним

22 октября в результате вражеской атаки произошел пожар в детском саду в Холодногорском районе Харькова, была проведена эвакуация детей.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Украина
Харьков