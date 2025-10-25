Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что удары российских войск по гражданским объектам, в частности по детским садам, являются несчастными случаями. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам дипломата, российские войска не атакуют гражданские объекты, а бьют только по военным целям.

Я не военный, я сосредоточен на экономике и инвестициях, как вы знаете. Но позиция российских военных – они бьют только по военным целям. Кстати, это очень отличается от некоторых других войн в мире, где гораздо больше жертв среди гражданских. Итак, я считаю, что только сейчас проявляются все сложности этого конфликта - сказал Дмитриев.

Он также опроверг факт недавнего попадания россиянами по детскому саду в Харькове.

"Конечно, Россия не целится в детсады, и об этой конкретной ситуации нужно спрашивать военных, но есть много несчастных случаев. Кстати, каждая жертва – это огромная трагедия, и именно поэтому мы стремимся как можно быстрее завершить этот конфликт. Так почему бы не признать, что атакуют военные цели, а иногда украинские ракеты, ПВО, знаете, попадают в свои же объекты? Но, опять же, это не моя сфера", - резюмировал посланник Путина.

Напомним

22 октября в результате вражеской атаки произошел пожар в детском саду в Холодногорском районе Харькова, была проведена эвакуация детей.

