4 постраждалих від атаки рф на Харків, двоє з них у тяжкому стані, у дитсадку - пожежа

У Харкові внаслідок атаки рф відомо про 4 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані, у дитсадку - пожежа, повідомили у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Щонайменше двоє з них - у тяжкому стані. Медики працюють на місці - написав голова ОВА.

Один з поранених "без свідомості у реанімації", вказав мер міста Терехов.

Зі слів Синєгубова, внаслідок ворожої атаки горить дитсадок у Холодногірському районі, проводиться евакуація дітей.

"Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває", - уточнив мер Харкова.

Ліквідація, зі слів голови ОВА, триває.

У Харкові вороже влучання у приватний дитсадок, є поранені діти - мер