4 постраждалих від атаки рф на Харків, двоє з них у тяжкому стані, у дитсадку - пожежа

09:23 • 1544 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 4228 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 14627 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 21449 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 22878 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 32445 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 44108 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 43077 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34798 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31713 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
росія атакувала Ізмаїл: пошкоджена енергетична та портова інфраструктура22 жовтня, 01:40 • 5632 перегляди
У Туреччині чоловік платитиме аліменти на котів колишній дружині 22 жовтня, 02:42 • 8964 перегляди
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 6346 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 04:50 • 18682 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 25480 перегляди
Публікації
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 2090 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 14583 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 26282 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 66683 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 70680 перегляди
4 постраждалих від атаки рф на Харків, двоє з них у тяжкому стані, у дитсадку - пожежа

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Внаслідок ворожої атаки у Харкові постраждали четверо людей, двоє з них у тяжкому стані, один без свідомості. Горить дитсадок у Холодногірському районі, дітей евакуйовано.

4 постраждалих від атаки рф на Харків, двоє з них у тяжкому стані, у дитсадку - пожежа

У Харкові внаслідок атаки рф відомо про 4 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані, у дитсадку - пожежа, повідомили у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Щонайменше двоє з них - у тяжкому стані. Медики працюють на місці

- написав голова ОВА.

Один з поранених "без свідомості у реанімації", вказав мер міста Терехов.

Зі слів Синєгубова, внаслідок ворожої атаки горить дитсадок у Холодногірському районі, проводиться евакуація дітей.

"Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває", - уточнив мер Харкова.

Ліквідація, зі слів голови ОВА, триває.

У Харкові вороже влучання у приватний дитсадок, є поранені діти - мер22.10.25, 11:14 • 1134 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків