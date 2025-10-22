4 постраждалих від атаки рф на Харків, двоє з них у тяжкому стані, у дитсадку - пожежа
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки у Харкові постраждали четверо людей, двоє з них у тяжкому стані, один без свідомості. Горить дитсадок у Холодногірському районі, дітей евакуйовано.
У Харкові внаслідок атаки рф відомо про 4 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані, у дитсадку - пожежа, повідомили у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Щонайменше двоє з них - у тяжкому стані. Медики працюють на місці
Один з поранених "без свідомості у реанімації", вказав мер міста Терехов.
Зі слів Синєгубова, внаслідок ворожої атаки горить дитсадок у Холодногірському районі, проводиться евакуація дітей.
"Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває", - уточнив мер Харкова.
Ліквідація, зі слів голови ОВА, триває.
