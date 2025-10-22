4 пострадавших от атаки РФ на Харьков, двое из них в тяжелом состоянии, в детском саду - пожар
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Харькове пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии, один без сознания. Горит детсад в Холодногорском районе, дети эвакуированы.
В Харькове в результате атаки РФ известно о 4 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, в детском саду - пожар, сообщили в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки. По меньшей мере двое из них - в тяжелом состоянии. Медики работают на месте
Один из раненых "без сознания в реанимации", указал мэр города Терехов.
По словам Синегубова, в результате вражеской атаки горит детсад в Холодногорском районе, проводится эвакуация детей.
"По состоянию на сейчас все дети эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается", - уточнил мэр Харькова.
Ликвидация, по словам главы ОВА, продолжается.
