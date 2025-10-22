4 пострадавших от атаки РФ на Харьков, двое из них в тяжелом состоянии, в детском саду - пожар

$41.740.01
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 1572 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 12542 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 20302 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 21980 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 32071 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 43847 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 42996 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34761 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31694 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
Россия атаковала Измаил: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура22 октября, 01:40 • 4592 просмотра
В Турции мужчина будет платить алименты на кошек бывшей жене22 октября, 02:42 • 7872 просмотра
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший22 октября, 03:15 • 5264 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей04:50 • 18116 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 24516 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 50 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 12547 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 24544 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 65820 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 69864 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 22466 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 37551 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 47442 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 37835 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 93606 просмотра
4 пострадавших от атаки РФ на Харьков, двое из них в тяжелом состоянии, в детском саду - пожар

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В результате вражеской атаки в Харькове пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии, один без сознания. Горит детсад в Холодногорском районе, дети эвакуированы.

4 пострадавших от атаки РФ на Харьков, двое из них в тяжелом состоянии, в детском саду - пожар

В Харькове в результате атаки РФ известно о 4 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, в детском саду - пожар, сообщили в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки. По меньшей мере двое из них - в тяжелом состоянии. Медики работают на месте

- написал глава ОВА.

Один из раненых "без сознания в реанимации", указал мэр города Терехов.

По словам Синегубова, в результате вражеской атаки горит детсад в Холодногорском районе, проводится эвакуация детей.

"По состоянию на сейчас все дети эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается", - уточнил мэр Харькова.

Ликвидация, по словам главы ОВА, продолжается.

В Харькове вражеское попадание в частный детсад, есть раненые дети - мэр22.10.25, 11:14 • 1056 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков