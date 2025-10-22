В Харькове вражеское попадание в частный детсад, есть раненые дети - мэр
Киев • УНН
В Холодногорском районе Харькова российская атака задела частный детский сад. На месте удара возник пожар, есть раненые дети.
В Харькове в результате атаки рф есть попадание в частный детсад, есть раненые дети, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар
Ранее мэр Харькова сообщил о массированной атаке вражеских дронов - попадании в Холодногорском районе, предварительно, "шахеда", а затем о еще двух повторных взрывах.
