У Харкові вороже влучання у приватний дитсадок, є поранені діти - мер

У Харкові внаслідок атаки рф є влучання у приватний дитсадок, є поранені діти, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.

Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа - написав Терехов.

Раніше мер Харкова повідомив про масовану атаку ворожих дронів - влучання у Холодногірському районі, попередньо, "шахеда", а потім про ще два повторних вибухи.

Жертвами нічного удару рф по Україні стали 6 людей, щонайменше 35 постраждалих - прокуратура