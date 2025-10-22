У Харкові вороже влучання у приватний дитсадок, є поранені діти - мер
Київ • УНН
У Холодногірському районі Харкова російська атака зачепила приватний дитячий садок. На місці удару виникла пожежа, є поранені діти.
У Харкові внаслідок атаки рф є влучання у приватний дитсадок, є поранені діти, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.
Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа
Раніше мер Харкова повідомив про масовану атаку ворожих дронів - влучання у Холодногірському районі, попередньо, "шахеда", а потім про ще два повторних вибухи.
