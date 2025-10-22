$41.740.01
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові
08:35 • 4710 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники
07:30 • 15040 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 21666 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 23051 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 32535 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 44178 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 43081 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34803 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31714 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
Жертвами нічного удару рф по Україні стали 6 людей, щонайменше 35 постраждалих - прокуратура

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф 22 жовтня загинуло 6 людей у Києві та Київській області, щонайменше 35 постраждали в різних областях. Пошкоджено житлові квартали, енергетичні, портові та промислові об'єкти.

Жертвами нічного удару рф по Україні стали 6 людей, щонайменше 35 постраждалих - прокуратура

Внаслідок нічної атаки рф відомо про 6 загиблих - у Києві та Київській області - та щонайменше 35 постраждалих у різних областях, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, у ніч з 21 на 22 жовтня війська рф здійснили масовану комбіновану атаку по території України із застосуванням дронів та ракет. Під ударами опинилися житлові квартали, об’єкти енергетичної, портової та промислової інфраструктури в низці регіонів держави. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, підприємства й енергетичні об’єкти.

Київ

Внаслідок тривалої атаки на місто із застосуванням БпЛА та ракет 22 жовтня загинули чоловік та дружина у Дніпровському районі, ще двадцять одна людина в інших районах столиці постраждали. Серед постраждалих – пʼятеро дітей, зокрема дитина 2023 року народження у Дарницькому районі Києва.

У Дніпровському, Деснянському Дарницькому, та Печерському районах зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Атака рф на Київ забрала життя подружжя, уже 21 постраждалий, серед них 5 дітей: нові кадри наслідків

Також пошкоджень зазнала будівля медзакладу та один з хлібокомбінатів.

Київщина

У Броварах уламки ракети пошкодили приватний будинок, евакуйовано 84-річну власницю.

Вранці під час повторної атаки дрон "Shahed" влучив у житловий будинок у селі Погреби – загинула жінка та двоє її малолітніх дітей.

Ще один чоловік загинув у районі Великої Димерки.

Російська атака на Київщину: рф вбила жінку, шестимісячне немовля й 12-річну дівчинку

Дніпропетровщина

Пошкоджено об’єкти критичної, житлової та цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Ворог застосував дрони, артилерію та інші засоби ураження, внаслідок чого зруйновано будинки, пошкоджено транспорт і мережі.

Одещина

В Ізмаїлі внаслідок атаки ударними дронами пошкоджено енергетичні та портові об’єкти інфраструктури. Без електропостачання залишаються понад 20 тисяч абонентів.

Енрегетика та промисловість

У низці регіонів України внаслідок нічних атак пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури.

Зокрема, на Полтавщині удар по підприємствах нафтогазової галузі спричинив пожежу та травмування працівника охорони, на Чернігівщині та Черкащині пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, а в Запоріжжі – цивільні та промислові споруди, травмовано 13 осіб.

Юлія Шрамко

