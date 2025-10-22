Жертвами нічного удару рф по Україні стали 6 людей, щонайменше 35 постраждалих - прокуратура

Внаслідок нічної атаки рф відомо про 6 загиблих - у Києві та Київській області - та щонайменше 35 постраждалих у різних областях, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, у ніч з 21 на 22 жовтня війська рф здійснили масовану комбіновану атаку по території України із застосуванням дронів та ракет. Під ударами опинилися житлові квартали, об’єкти енергетичної, портової та промислової інфраструктури в низці регіонів держави. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, підприємства й енергетичні об’єкти.

Київ

Внаслідок тривалої атаки на місто із застосуванням БпЛА та ракет 22 жовтня загинули чоловік та дружина у Дніпровському районі, ще двадцять одна людина в інших районах столиці постраждали. Серед постраждалих – пʼятеро дітей, зокрема дитина 2023 року народження у Дарницькому районі Києва.

У Дніпровському, Деснянському Дарницькому, та Печерському районах зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Атака рф на Київ забрала життя подружжя, уже 21 постраждалий, серед них 5 дітей: нові кадри наслідків

Також пошкоджень зазнала будівля медзакладу та один з хлібокомбінатів.

Київщина

У Броварах уламки ракети пошкодили приватний будинок, евакуйовано 84-річну власницю.

Вранці під час повторної атаки дрон "Shahed" влучив у житловий будинок у селі Погреби – загинула жінка та двоє її малолітніх дітей.

Ще один чоловік загинув у районі Великої Димерки.

Російська атака на Київщину: рф вбила жінку, шестимісячне немовля й 12-річну дівчинку

Дніпропетровщина

Пошкоджено об’єкти критичної, житлової та цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Ворог застосував дрони, артилерію та інші засоби ураження, внаслідок чого зруйновано будинки, пошкоджено транспорт і мережі.

Одещина

В Ізмаїлі внаслідок атаки ударними дронами пошкоджено енергетичні та портові об’єкти інфраструктури. Без електропостачання залишаються понад 20 тисяч абонентів.

Енрегетика та промисловість

У низці регіонів України внаслідок нічних атак пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури.

Зокрема, на Полтавщині удар по підприємствах нафтогазової галузі спричинив пожежу та травмування працівника охорони, на Чернігівщині та Черкащині пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, а в Запоріжжі – цивільні та промислові споруди, травмовано 13 осіб.