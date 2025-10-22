Жертвами ночного удара РФ по Украине стали 6 человек, по меньшей мере 35 пострадавших - прокуратура

В результате ночной атаки РФ известно о 6 погибших - в Киеве и Киевской области - и по меньшей мере 35 пострадавших в разных областях, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Подробности

По данным Офиса Генпрокурора, в ночь с 21 на 22 октября войска РФ совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины с применением дронов и ракет. Под ударами оказались жилые кварталы, объекты энергетической, портовой и промышленной инфраструктуры в ряде регионов государства. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены жилые дома, предприятия и энергетические объекты.

Киев

В результате длительной атаки на город с применением БПЛА и ракет 22 октября погибли муж и жена в Днепровском районе, еще двадцать один человек в других районах столицы пострадали. Среди пострадавших – пятеро детей, в том числе ребенок 2023 года рождения в Дарницком районе Киева.

В Днепровском, Деснянском, Дарницком и Печерском районах зафиксированы повреждения жилых домов.

Атака РФ на Киев унесла жизни супругов, уже 21 пострадавший, среди них 5 детей: новые кадры последствий

Также повреждения получили здание медучреждения и один из хлебокомбинатов.

Киевская область

В Броварах обломки ракеты повредили частный дом, эвакуирована 84-летняя владелица.

Утром во время повторной атаки дрон "Shahed" попал в жилой дом в селе Погребы – погибла женщина и двое ее малолетних детей.

Еще один мужчина погиб в районе Великой Дымерки.

Российская атака на Киевщину: рф убила женщину, шестимесячного младенца и 12-летнюю девочку

Днепропетровская область

Повреждены объекты критической, жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

Враг применил дроны, артиллерию и другие средства поражения, в результате чего разрушены дома, повреждены транспорт и сети.

Одесская область

В Измаиле в результате атаки ударными дронами повреждены энергетические и портовые объекты инфраструктуры. Без электроснабжения остаются более 20 тысяч абонентов.

Энергетика и промышленность

В ряде регионов Украины в результате ночных атак повреждены объекты энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуры.

В частности, на Полтавщине удар по предприятиям нефтегазовой отрасли вызвал пожар и травмирование сотрудника охраны, на Черниговщине и Черкасщине повреждены объекты критической инфраструктуры, а в Запорожье – гражданские и промышленные сооружения, травмированы 13 человек.