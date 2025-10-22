Жертвами ночного удара РФ по Украине стали 6 человек, по меньшей мере 35 пострадавших - прокуратура

$41.740.01
48.470.19
ukenru
09:23 • 206 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 1644 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 12582 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 20334 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 21999 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 32082 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 43855 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43001 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34764 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31696 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
71%
750мм
Популярные новости
Россия атаковала Измаил: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура22 октября, 01:40 • 4592 просмотра
В Турции мужчина будет платить алименты на кошек бывшей жене22 октября, 02:42 • 7872 просмотра
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший22 октября, 03:15 • 5264 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей04:50 • 18116 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 24516 просмотра
публикации
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 92 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 12593 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 24570 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 65833 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 69875 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Запорожье
Одесская область
Харьков
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 22470 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 37555 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 47445 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 37837 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 93609 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Х-47М2 "Кинжал"
BFM TV
МиГ-31

Жертвами ночного удара РФ по Украине стали 6 человек, по меньшей мере 35 пострадавших - прокуратура

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

В результате ночной атаки РФ 22 октября погибли 6 человек в Киеве и Киевской области, по меньшей мере 35 пострадали в разных областях. Повреждены жилые кварталы, энергетические, портовые и промышленные объекты.

Жертвами ночного удара РФ по Украине стали 6 человек, по меньшей мере 35 пострадавших - прокуратура

В результате ночной атаки РФ известно о 6 погибших - в Киеве и Киевской области - и по меньшей мере 35 пострадавших в разных областях, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Подробности

По данным Офиса Генпрокурора, в ночь с 21 на 22 октября войска РФ совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины с применением дронов и ракет. Под ударами оказались жилые кварталы, объекты энергетической, портовой и промышленной инфраструктуры в ряде регионов государства. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены жилые дома, предприятия и энергетические объекты.

Киев

В результате длительной атаки на город с применением БПЛА и ракет 22 октября погибли муж и жена в Днепровском районе, еще двадцать один человек в других районах столицы пострадали. Среди пострадавших – пятеро детей, в том числе ребенок 2023 года рождения в Дарницком районе Киева.

В Днепровском, Деснянском, Дарницком и Печерском районах зафиксированы повреждения жилых домов.

Атака РФ на Киев унесла жизни супругов, уже 21 пострадавший, среди них 5 детей: новые кадры последствий22.10.25, 10:29 • 2012 просмотров

Также повреждения получили здание медучреждения и один из хлебокомбинатов.

Киевская область

В Броварах обломки ракеты повредили частный дом, эвакуирована 84-летняя владелица.

Утром во время повторной атаки дрон "Shahed" попал в жилой дом в селе Погребы – погибла женщина и двое ее малолетних детей.

Еще один мужчина погиб в районе Великой Дымерки.

Российская атака на Киевщину: рф убила женщину, шестимесячного младенца и 12-летнюю девочку22.10.25, 08:59 • 2750 просмотров

Днепропетровская область

Повреждены объекты критической, жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

Враг применил дроны, артиллерию и другие средства поражения, в результате чего разрушены дома, повреждены транспорт и сети.

Одесская область

В Измаиле в результате атаки ударными дронами повреждены энергетические и портовые объекты инфраструктуры. Без электроснабжения остаются более 20 тысяч абонентов.

Энергетика и промышленность

В ряде регионов Украины в результате ночных атак повреждены объекты энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуры.

В частности, на Полтавщине удар по предприятиям нефтегазовой отрасли вызвал пожар и травмирование сотрудника охраны, на Черниговщине и Черкасщине повреждены объекты критической инфраструктуры, а в Запорожье – гражданские и промышленные сооружения, травмированы 13 человек.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Черкасская область
Полтавская область
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
Укргаздобыча
Черниговская область
Шахед-136
Измаил
Украина
Запорожье
Киев