Жертвами ночного удара РФ по Украине стали 6 человек, по меньшей мере 35 пострадавших - прокуратура
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ 22 октября погибли 6 человек в Киеве и Киевской области, по меньшей мере 35 пострадали в разных областях. Повреждены жилые кварталы, энергетические, портовые и промышленные объекты.
В результате ночной атаки РФ известно о 6 погибших - в Киеве и Киевской области - и по меньшей мере 35 пострадавших в разных областях, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.
Подробности
По данным Офиса Генпрокурора, в ночь с 21 на 22 октября войска РФ совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины с применением дронов и ракет. Под ударами оказались жилые кварталы, объекты энергетической, портовой и промышленной инфраструктуры в ряде регионов государства. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены жилые дома, предприятия и энергетические объекты.
Киев
В результате длительной атаки на город с применением БПЛА и ракет 22 октября погибли муж и жена в Днепровском районе, еще двадцать один человек в других районах столицы пострадали. Среди пострадавших – пятеро детей, в том числе ребенок 2023 года рождения в Дарницком районе Киева.
В Днепровском, Деснянском, Дарницком и Печерском районах зафиксированы повреждения жилых домов.
Также повреждения получили здание медучреждения и один из хлебокомбинатов.
Киевская область
В Броварах обломки ракеты повредили частный дом, эвакуирована 84-летняя владелица.
Утром во время повторной атаки дрон "Shahed" попал в жилой дом в селе Погребы – погибла женщина и двое ее малолетних детей.
Еще один мужчина погиб в районе Великой Дымерки.
Днепропетровская область
Повреждены объекты критической, жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.
Враг применил дроны, артиллерию и другие средства поражения, в результате чего разрушены дома, повреждены транспорт и сети.
Одесская область
В Измаиле в результате атаки ударными дронами повреждены энергетические и портовые объекты инфраструктуры. Без электроснабжения остаются более 20 тысяч абонентов.
Энергетика и промышленность
В ряде регионов Украины в результате ночных атак повреждены объекты энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуры.
В частности, на Полтавщине удар по предприятиям нефтегазовой отрасли вызвал пожар и травмирование сотрудника охраны, на Черниговщине и Черкасщине повреждены объекты критической инфраструктуры, а в Запорожье – гражданские и промышленные сооружения, травмированы 13 человек.