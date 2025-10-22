Атака РФ на Киев унесла жизни супругов, уже 21 пострадавший, среди них 5 детей: новые кадры последствий
В результате атаки на Киев погибли муж и жена в Днепровском районе, 21 человек пострадал, из них пятеро детей. Повреждены жилые дома, медучреждение и хлебокомбинат.
В результате атаки РФ на Киев в ночь на 22 октября погибли супруги, известно уже о 21 пострадавшем, среди них 5 детей, сообщили в среду глава КГВА Тимур Ткаченко и Киевская городская прокуратура, показав новые кадры последствий, пишет УНН.
Сейчас подтверждаем 21 пострадавшего, из них 5 детей. Двое киевлян - погибли
В Киевской городской прокуратуре подтвердили данные о погибших и пострадавших.
"В результате длительной атаки на Киев с применением БпЛА и ракет 22 октября погибли муж и жена в Днепровском районе, еще двадцать один человек в других районах столицы пострадал. Среди пострадавших - пятеро детей, в том числе ребенок 2023 года рождения в Дарницком районе Киева", - сообщили в прокуратуре.
Повреждения жилых домов, как указано, зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Дарницком и Печерском районах:
- в Деснянском районе в результате попадания горели квартиры 10-этажного дома и автомобили во дворе;
- в Дарницком районе в 16-этажном доме возник пожар между 6 и 13 этажами;
- повреждения получил и 25-этажный дом в Печерском районе, где огонь охватил квартиры на верхних этажах;
- в Днепровском районе произошел пожар в квартире 16-этажного дома.
Также в Киеве, как указано, повреждения получило здание медучреждения и один из хлебокомбинатов.
Ранее было известно о 2 погибших и 18 пострадавших в результате атаки РФ на Киев.
