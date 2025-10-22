Атака РФ на Киев унесла жизни супругов, уже 21 пострадавший, среди них 5 детей: новые кадры последствий

$41.740.01
07:30 • 4356 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 15680 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 18293 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 28703 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 41514 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 41847 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34073 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31530 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32607 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 63263 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 28535 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 25987 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 25090 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев21 октября, 22:59 • 29008 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 19350 просмотра
публикации
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 4404 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 19651 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 63273 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 67597 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 66215 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николя Саркози
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Одесская область
Полтавская область
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 21362 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 36525 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 46494 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 36945 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 92739 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото
BFM TV
МиГ-31

Атака РФ на Киев унесла жизни супругов, уже 21 пострадавший, среди них 5 детей: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

В результате атаки на Киев погибли муж и жена в Днепровском районе, 21 человек пострадал, из них пятеро детей. Повреждены жилые дома, медучреждение и хлебокомбинат.

Атака РФ на Киев унесла жизни супругов, уже 21 пострадавший, среди них 5 детей: новые кадры последствий

В результате атаки РФ на Киев в ночь на 22 октября погибли супруги, известно уже о 21 пострадавшем, среди них 5 детей, сообщили в среду глава КГВА Тимур Ткаченко и Киевская городская прокуратура, показав новые кадры последствий, пишет УНН.

Сейчас подтверждаем 21 пострадавшего, из них 5 детей. Двое киевлян - погибли

- сообщил глава КГВА.

В Киевской городской прокуратуре подтвердили данные о погибших и пострадавших.

"В результате длительной атаки на Киев с применением БпЛА и ракет 22 октября погибли муж и жена в Днепровском районе, еще двадцать один человек в других районах столицы пострадал. Среди пострадавших - пятеро детей, в том числе ребенок 2023 года рождения в Дарницком районе Киева", - сообщили в прокуратуре.

Повреждения жилых домов, как указано, зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Дарницком и Печерском районах:

  • в Деснянском районе в результате попадания горели квартиры 10-этажного дома и автомобили во дворе;
    • в Дарницком районе в 16-этажном доме возник пожар между 6 и 13 этажами;
      • повреждения получил и 25-этажный дом в Печерском районе, где огонь охватил квартиры на верхних этажах;
        • в Днепровском районе произошел пожар в квартире 16-этажного дома.

          Также в Киеве, как указано, повреждения получило здание медучреждения и один из хлебокомбинатов.

          Напомним

          Ранее было известно о 2 погибших и 18 пострадавших в результате атаки РФ на Киев.

          Число пострадавших киевлян от российской атаки возросло до 1822.10.25, 09:45 • 1458 просмотров

          Юлия Шрамко

          Война в УкраинеКиев
          Воздушная тревога
          Война в Украине
          Дарницкий район
          Печерский район
          Киев