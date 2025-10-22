Число пострадавших киевлян от российской атаки возросло до 18
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев погибли 2 человека, 18 пострадали, из них 4 ребенка. Количество обращений продолжает поступать, поэтому данные не окончательные.
Уже 18 человек пострадали в Киеве в результате атаки российских войск в ночь на 22 октября, сообщил в среду глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на 09:35 у нас уже 18 подтвержденных пострадавших киевлян в результате российской атаки. Из них 4 - дети. Также 2 человека погибли
Сейчас, по его словам, обращения продолжают поступать, поэтому количество может быть не окончательным.
"Это все сделали россияне", - подчеркнул глава КГВА.
Напомним
Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших в результате атаки рф на Киев.
