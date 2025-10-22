Кількість постраждалих киян від російської атаки зросла до 18

$41.740.01
48.470.19
ukenru
07:30 • 5620 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16322 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18771 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29156 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41875 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 42002 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34167 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31549 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32616 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63601 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
Популярнi новини
У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона 21 жовтня, 22:19 • 28999 перегляди
росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко21 жовтня, 22:30 • 26497 перегляди
армія рф вдарила по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА21 жовтня, 22:43 • 25577 перегляди
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ 21 жовтня, 22:59 • 29484 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 20205 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 20251 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 67897 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 66541 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 21513 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 36658 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 46618 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 37062 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 92850 перегляди
Кількість постраждалих киян від російської атаки зросла до 18

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ загинуло 2 людини, 18 постраждали, з них 4 дитини. Кількість звернень продовжує надходити, тому дані не остаточні.

Кількість постраждалих киян від російської атаки зросла до 18

Уже 18 людей постраждали у Києві внаслідок атаки російських військ у ніч на 22 жовтня, повідомив у середу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Станом на 09:35 ми маємо вже 18 підтверджених постраждалих киян внаслідок російської атаки. З них 4 - діти. Також 2 людини загинули

- написав Ткаченко.

Наразі, з його слів, звернення продовжують надходити, тому кількість може бути не остаточною.

"Це все зробили росіяни", - наголосив голова КМВА.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 13 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ.

Двоє загиблих і двоє постраждалих у Києві внаслідок атаки рф: показали наслідки22.10.25, 07:36 • 2200 переглядiв

Юлія Шрамко

