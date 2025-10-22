Кількість постраждалих киян від російської атаки зросла до 18
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Київ загинуло 2 людини, 18 постраждали, з них 4 дитини. Кількість звернень продовжує надходити, тому дані не остаточні.
Уже 18 людей постраждали у Києві внаслідок атаки російських військ у ніч на 22 жовтня, повідомив у середу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Станом на 09:35 ми маємо вже 18 підтверджених постраждалих киян внаслідок російської атаки. З них 4 - діти. Також 2 людини загинули
Наразі, з його слів, звернення продовжують надходити, тому кількість може бути не остаточною.
"Це все зробили росіяни", - наголосив голова КМВА.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про двох загиблих та 13 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ.
Двоє загиблих і двоє постраждалих у Києві внаслідок атаки рф: показали наслідки22.10.25, 07:36 • 2200 переглядiв