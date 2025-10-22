Двоє загиблих і двоє постраждалих у Києві внаслідок атаки рф: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок комбінованого удару по Києву 22 жовтня загинуло дві особи та госпіталізовано двох жінок. Постраждали чотири райони столиці, з пожежами та пошкодженнями житлових будинків.
У Києві внаслідок комбінованого удару російських військ відомо про двох загиблих, двох постраждалих госпіталізовано, зачепило чотири райони столиці, повідомили, показавши наслідки, у середу у ДСНС України, голова КМВА Тимур Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Уночі та вранці 22 жовтня ворог завдав комбінованого удару по Києву, дві особи загинуло
Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що "кількість загиблих у столиці зросла до двох".
Медики госпіталізували двох жінок, які постраждали внаслідок атаки ворога на столицю
"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку", - зазначив також мер.
Рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки на столицю.
Ситуація за районами
За даними ДСНС, наслідки атаки рфє у 4 районах Києва:
- Дніпровський район: внаслідок чергової ворожої атаки сталось влучання у житловий будинок. Пожежа виникла на рівні шостого поверху житлової шістнадцятиповерхівки. 10 осіб врятовано та виведено на свіже повітря. Під час ліквідації наслідків ворожого удару, на жаль, виявлено тіла двох загиблих. Пожежу наразі ліквідовано;
- Дарницький район: Внаслідок влучання БпЛА сталося загорання у сімнадцятиповерховому житловому будинку на рівні 11 по 16 поверхи. Також, за іншою адресою є загоряння у двоповерховій нежитловій будівлі. Пожежу локалізовано;
- Деснянський район: попередньо, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад десятиповерхівки. Горів автомобіль у дворі, пошкоджено газову трубу. Пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі врятовано 20 осіб;
- Печерський район: попередньо, сталося влучання БпЛА у 21 поверх житлової 25-ти поверхового житловий будинок. Незначне загоряння ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Ранкова атака на Київ: є загиблі, у місті численні пожежі22.10.25, 05:54 • 2348 переглядiв