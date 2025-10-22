Двоє загиблих і двоє постраждалих у Києві внаслідок атаки рф: показали наслідки

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 9754 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 22456 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 25704 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 23762 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 25709 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 30263 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 45666 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24367 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23493 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24437 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.5м/с
86%
749мм
Популярнi новини
Правки до держбюджету-2026: Верховна Рада працювала майже до комендантської години21 жовтня, 21:03 • 11280 перегляди
У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона 21 жовтня, 22:19 • 12189 перегляди
росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко21 жовтня, 22:30 • 8212 перегляди
армія рф вдарила по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА21 жовтня, 22:43 • 6532 перегляди
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ 21 жовтня, 22:59 • 12047 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 45666 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 51693 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 50067 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 54855 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 111682 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Ніколя Саркозі
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 13949 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 29540 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 39950 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 30929 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 87037 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
BFM TV

Двоє загиблих і двоє постраждалих у Києві внаслідок атаки рф: показали наслідки

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Внаслідок комбінованого удару по Києву 22 жовтня загинуло дві особи та госпіталізовано двох жінок. Постраждали чотири райони столиці, з пожежами та пошкодженнями житлових будинків.

Двоє загиблих і двоє постраждалих у Києві внаслідок атаки рф: показали наслідки

У Києві внаслідок комбінованого удару російських військ відомо про двох загиблих, двох постраждалих госпіталізовано, зачепило чотири райони столиці, повідомили, показавши наслідки, у середу у ДСНС України, голова КМВА Тимур Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Уночі та вранці 22 жовтня ворог завдав комбінованого удару по Києву, дві особи загинуло

- повідомили у ДСНС.

Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що "кількість загиблих у столиці зросла до двох".

Медики госпіталізували двох жінок, які постраждали внаслідок атаки ворога на столицю

- повідомив Кличко.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку", - зазначив також мер.

Рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки на столицю.

Ситуація за районами

За даними ДСНС, наслідки атаки рфє у 4 районах Києва:

  • Дніпровський район: внаслідок чергової ворожої атаки сталось влучання у житловий будинок. Пожежа виникла на рівні шостого поверху житлової шістнадцятиповерхівки. 10 осіб врятовано та виведено на свіже повітря. Під час ліквідації наслідків ворожого удару, на жаль, виявлено тіла двох загиблих. Пожежу наразі ліквідовано;
    • Дарницький район: Внаслідок влучання БпЛА сталося загорання у сімнадцятиповерховому житловому будинку на рівні 11 по 16 поверхи. Також, за іншою адресою є загоряння у двоповерховій нежитловій будівлі. Пожежу локалізовано;
      • Деснянський район: попередньо, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад десятиповерхівки. Горів автомобіль у дворі, пошкоджено газову трубу. Пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі врятовано 20 осіб;
        • Печерський район: попередньо, сталося влучання БпЛА у 21 поверх житлової 25-ти поверхового житловий будинок. Незначне загоряння ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

          Ранкова атака на Київ: є загиблі, у місті численні пожежі22.10.25, 05:54 • 2348 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Війна в УкраїніКиїв
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Віталій Кличко
          Київ