росія вчергове атакувала Київ: загинула людина, у місті численні пожежі
Київ • УНН
Зранку 22 жовтня, росія обстріляла Київ, спричинивши пожежу на 8-9 поверхах багатоповерхівки у Дніпровському районі. Внаслідок атаки загинула людина. Міська влада також повідомила про займання нежитлової будівлі.
Зранку 22 жовтня росія вчергове обстріляла столицю України. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. В одному з районів спалахнула пожежа у багатоповерхівці, а також нежитловій будівлі. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Деталі
За словами Ткаченка, У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки.
Маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки у Дніпровському районі
"Фіксуємо наслідки атаки також у Дарницькому районі за двома адресами - пожежа у житловій багатоповерхівці та нежитловій будівлі", - йдеться у дописі очільника КМВА.
Нагадаємо
У ніч проти 22 жовтня Київ був атакований балістикою. У місті після вибухів було зафіксовано пожежі та уламки ракет в різних районах. Міська влада повідомляла про виклик медиків. За попередньою інформацією, наслідки обстрілу у Києві були зафіксовані щонайменше в трьох районах: Голосіївському, Печерському та Дніпровському.
