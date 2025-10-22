У Броварах через російську атаку поранена жінка
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронами на Бровари Київської області поранено жінку 1941 року народження, її госпіталізовано. Сталося загоряння приватного житлового будинку, пожежу локалізовано.
У ніч проти середи, 22 жовтня росія атакувала дронами Бровари Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістала жінка 1941 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні. Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.
Деталі
За словами очільника Київської ОВА, унаслідок ворожої атаки у Броварах сталося загоряння приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізовано.
До місцевої лікарні госпіталізовано літню жінку 1941 року народження, яка знаходилася в домівці
За словами Калашника, вона у шоковому стані, її стан контрольований.
Нагадаємо
У ніч проти 22 жовтня Київ був атакований балістикою. У місті після вибухів зафіксовано пожежі та уламки ракет в різних районах. Міська влада повідомила про виклик медиків.
