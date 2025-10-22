$41.760.03
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ
21:57 • 10939 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
19:58 • 18576 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
19:07 • 17083 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 21077 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 28843 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 41615 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 23916 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23116 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24104 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Броварах через російську атаку поранена жінка

Київ

 • 428 перегляди

Внаслідок атаки дронами на Бровари Київської області поранено жінку 1941 року народження, її госпіталізовано. Сталося загоряння приватного житлового будинку, пожежу локалізовано.

У Броварах через російську атаку поранена жінка

У ніч проти середи, 22 жовтня росія атакувала дронами Бровари Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістала жінка 1941 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні. Про це інформує  начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

За словами очільника Київської ОВА, унаслідок ворожої атаки у Броварах сталося загоряння приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізовано.

До місцевої лікарні госпіталізовано літню жінку 1941 року народження, яка знаходилася в домівці

- йдеться у дописі чиновника.

За словами Калашника, вона у шоковому стані, її стан контрольований.

Нагадаємо

У ніч проти 22 жовтня Київ був атакований балістикою. У місті після вибухів зафіксовано пожежі та уламки ракет в різних районах. Міська влада повідомила про виклик медиків.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Бровари
Київ