В Броварах из-за российской атаки ранена женщина

Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев
21:57 • 10457 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
19:58 • 18310 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
19:07 • 16824 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 20925 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 28761 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 41436 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 23874 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23082 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24073 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 41430 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 48645 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 47113 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 52559 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 109464 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 11541 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 28190 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 38668 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 29750 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 85858 просмотра
В Броварах из-за российской атаки ранена женщина

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В результате атаки дронами на Бровары Киевской области ранена женщина 1941 года рождения, она госпитализирована. Произошло возгорание частного жилого дома, пожар локализован.

В Броварах из-за российской атаки ранена женщина

В ночь на среду, 22 октября, Россия атаковала дронами Бровары Киевской области. В результате вражеского обстрела ранения получила женщина 1941 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.

Детали

По словам главы Киевской ОВА, в результате вражеской атаки в Броварах произошло возгорание частного жилого дома. Пожар оперативно локализован.

В местную больницу госпитализирована пожилая женщина 1941 года рождения, которая находилась в доме

- говорится в сообщении чиновника.

По словам Калашника, она в шоковом состоянии, ее состояние контролируемое.

Напомним

В ночь на 22 октября Киев был атакован баллистикой. В городе после взрывов зафиксированы пожары и обломки ракет в разных районах. Городские власти сообщили о вызове медиков.

россияне нанесли 9 ударов "шахедами" по Запорожью: один человек пострадал, в городе многочисленные разрушения (фото, видео)22.10.25, 01:12 • 1180 просмотров

Вита Зеленецкая

