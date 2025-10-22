В Броварах из-за российской атаки ранена женщина
Киев • УНН
В результате атаки дронами на Бровары Киевской области ранена женщина 1941 года рождения, она госпитализирована. Произошло возгорание частного жилого дома, пожар локализован.
В ночь на среду, 22 октября, Россия атаковала дронами Бровары Киевской области. В результате вражеского обстрела ранения получила женщина 1941 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.
Детали
По словам главы Киевской ОВА, в результате вражеской атаки в Броварах произошло возгорание частного жилого дома. Пожар оперативно локализован.
В местную больницу госпитализирована пожилая женщина 1941 года рождения, которая находилась в доме
По словам Калашника, она в шоковом состоянии, ее состояние контролируемое.
Напомним
В ночь на 22 октября Киев был атакован баллистикой. В городе после взрывов зафиксированы пожары и обломки ракет в разных районах. Городские власти сообщили о вызове медиков.
