россияне нанесли 9 ударов "шахедами" по Запорожью: один человек пострадал, в городе многочисленные разрушения (фото, видео)
В результате российской атаки на Запорожье в ночь на 22 октября, один человек пострадал, возникли пожары в многоэтажке и частных домах.
В результате российской атаки на Запорожье в ночь на среду, 22 октября, в городе горели многоэтажки и частные дома. Один человек пострадал. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
По словам Федорова, россияне нанесли предварительно 9 ударов шахедами по территории областного центра.
Глава Запорожской ОВА сообщил, что в одном из районов произошло возгорание многоэтажки и частных домов.
"Продолжается ликвидация последствий", - говорится в сообщении чиновника.
В ночь на среду, 22 октября, армия РФ нанесла удар по инфраструктуре Запорожья.
