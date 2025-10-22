армія рф вдарила по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА
Київ • УНН
Вночі 22 жовтня армія РФ атакувала інфраструктуру Запоріжжя. За попередніми даними, постраждалих немає.
У ніч проти середи, 22 жовтня армія рф завдала удару по інфраструктурі Запоріжжя. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Били по інфраструктурі
"Попередньо, без постраждалих. Тривога оголошена по всій території області - бережіть себе!", - додав він.
Раніше в області лунали вибухи, а також оголошувалася загроза ударів балістичними та швидкісними ракетами.
росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко22.10.25, 00:30 • 966 переглядiв