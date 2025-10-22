$41.760.03
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
19:58 • 12479 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
19:07 • 13994 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 18473 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 27012 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 39661 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 23402 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 22803 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 23831 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22915 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
УНН Lite
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Ночью 22 октября армия РФ атаковала инфраструктуру Запорожья. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на среду, 22 октября, армия РФ нанесла удар по инфраструктуре Запорожья. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Россияне нанесли удар по Запорожью. Били по инфраструктуре

- говорится в сообщении.

"Предварительно, без пострадавших. Тревога объявлена по всей территории области - берегите себя!", - добавил он.

Ранее в области раздавались взрывы, а также объявлялась угроза ударов баллистическими и скоростными ракетами.

Вита Зеленецкая

