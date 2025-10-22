армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА
Киев • УНН
Ночью 22 октября армия РФ атаковала инфраструктуру Запорожья. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ночь на среду, 22 октября, армия РФ нанесла удар по инфраструктуре Запорожья. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Россияне нанесли удар по Запорожью. Били по инфраструктуре
"Предварительно, без пострадавших. Тревога объявлена по всей территории области - берегите себя!", - добавил он.
Ранее в области раздавались взрывы, а также объявлялась угроза ударов баллистическими и скоростными ракетами.
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко22.10.25, 00:30 • 974 просмотра