россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко
Киев • УНН
В ночь на 22 октября Киев подвергся атаке, которая привела к пожару в Голосеевском районе. Городской голова Виталий Кличко сообщил о направлении всех служб на место происшествия.
В ночь на 22 октября россия атаковала город Киев баллистическими ракетами. В Голосеевском районе Киева после взрывов начался пожар. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Пожар после взрыва в Голосеевском районе. Все службы направляются на место
Он призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним
В ночь на 22 октября, в Киеве после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе противовоздушной обороны. До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера и о скоростной цели на Киев с севера.