росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко
Київ • УНН
У ніч на 22 жовтня Київ зазнав атаки, що призвела до пожежі в Голосіївському районі. Міський голова Віталій Кличко повідомив про направлення всіх служб на місце події.
У ніч на 22 жовтня росія атакувала місто Київ балістичними ракетами. У Голосіївському районі Києва після вибухів почалася пожежа. Про це інформує Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Пожежа після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби прямують на місце
Він закликав містян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо
У ніч на 22 жовтня, у Києві після оголошення повітряної тривоги було чути вибухи. Міська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі та про швидкісну ціль на Київ з півночі.