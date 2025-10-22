У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона
Київ • УНН
У ніч на 22 жовтня, у Києві після оголошення повітряної тривоги було чути вибухи. Міська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, Повітряні Сили Збройних Сил України.
В Києві працює ППО! Залишайтесь в безпечних місцях!
До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі та про швидкісну ціль на Київ з півночі.