В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона
Киев • УНН
В Киеве в ночь на 22 октября после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе противовоздушной обороны.
В ночь на 22 октября, в Киеве после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в безопасных местах!
До этого Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с севера и о скоростной цели на Киев с севера.