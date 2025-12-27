В Киеве возобновили движение поездов по всей "красной" линии метро - КГГА
Киев • УНН
Движение поездов на "красной" ветке метро Киева возобновлено между станциями "Академгородок" и "Лесная". Графики движения изменены: на участке "Академгородок" – "Арсенальная" поезда курсируют каждые 6 минут, на участке "Днепр" – "Лесная" – 12 минут.
По сообщению КГГА, метрополитен возобновил курсирование поездов на "красной" ветке между станциями "Академгородок" и "Лесная". Из-за сложной ситуации с электроснабжением в столице графики движения остаются измененными. Об этом пишет УНН.
Детали
Сейчас движение поездов организовано по следующей схеме:
- на участке "Академгородок" – "Арсенальная" поезда курсируют каждые 6 минут;
- на участке "Днепр" – "Лесная" время ожидания составляет 12 минут.
Работа других веток метро
"Синяя" и "зеленая" линии метрополитена работают в обычном режиме без изменений в графиках. Увеличение интервалов на "красной" линии является вынужденной мерой, связанной с дефицитом мощности в энергосистеме города после вражеских атак.
Пассажиров просят следить за обновлениями на официальных ресурсах КГГА и непосредственно на станциях подземки.
Из-за проблем со светом после атак РФ метро Киева меняет движение поездов - КГГА27.12.25, 12:04 • 1776 просмотров