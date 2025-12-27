Из-за проблем со светом после атак РФ метро Киева меняет движение поездов - КГГА
Киев • УНН
Из-за ситуации в энергетике в Киеве поезда метрополитена на красной линии курсируют с изменениями. Движение осуществляется между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", а интервал движения - 6 минут. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Из-за сложной энергетической ситуации в столице поезда метрополитена на красной линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". В то же время интервал движения - 6 минут в соответствии с установленными графиками
В то же время движение поездов на синей и зеленой линиях без изменений. Интервалы движения - без изменений, согласно графику выходного дня.
В КГГА добавили, что во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия.
Напомним
В результате массированной атаки на Киев количество пострадавших возросло до 22 человек, среди них дети. Зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города, что привело к повреждению инфраструктуры, домов и автомобилей.