08:50
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
26 декабря, 13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Из-за проблем со светом после атак РФ метро Киева меняет движение поездов - КГГА

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метрополитена на красной линии курсируют между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом 6 минут. Движение на синей и зеленой линиях остается без изменений, все подземные станции работают как укрытие во время тревоги.

Из-за проблем со светом после атак РФ метро Киева меняет движение поездов - КГГА

Из-за ситуации в энергетике в Киеве поезда метрополитена на красной линии курсируют с изменениями. Движение осуществляется между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", а интервал движения - 6 минут. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Из-за сложной энергетической ситуации в столице поезда метрополитена на красной линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". В то же время интервал движения - 6 минут в соответствии с установленными графиками

- говорится в сообщении.

В то же время движение поездов на синей и зеленой линиях без изменений. Интервалы движения - без изменений, согласно графику выходного дня.

В КГГА добавили, что во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия.

Напомним

В результате массированной атаки на Киев количество пострадавших возросло до 22 человек, среди них дети. Зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города, что привело к повреждению инфраструктуры, домов и автомобилей.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев