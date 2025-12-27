Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 22 осіб, серед них діти. Зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста, що призвело до пошкодження інфраструктури, будинків та автомобілів.
Унаслідок тривалого обстрілу столиці зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста. За даними мера Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до 22 осіб. Про це пише УНН.
Деталі
Руйнування в районах міста:
- Дарницький: Влучання у 24-поверхівку (зруйновано верхні поверхи) та іншу багатоповерхівку на рівні 7 поверху. Пошкоджено трамвайне депо. Евакуйовано мешканців будинку для літніх людей через загрозу пожежі від приватного сектору.
- Дніпровський: Пошкоджено три багатоповерхівки. В 18-поверховому будинку триває пошук людини під завалами на 5 поверсі. Пожежі виникли в 25-поверховому будинку та на даху 19-поверхового.
- Голосіївський та Оболонський: Горіли автомобілі поблизу СТО та на території дачного кооперативу.
- Шевченківський: Влучання БпЛА у верхній поверх 10-поверхового будинку, зафіксовано займання.
- Деснянський: Падіння уламків на гаражний кооператив та влучання у дев'ятиповерхівку.
- Солом’янський: Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку.
Екстрені служби продовжують пошуково-рятувальні роботи. Енергетики та комунальники працюють над відновленням постачання ресурсів.
