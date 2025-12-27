$41.930.00
11:05 • 2158 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
06:01 • 18508 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 28255 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 65410 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 41952 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 43990 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59908 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29409 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23000 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20301 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер

Київ • УНН

 • 7222 перегляди

Внаслідок масованої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 22 осіб, серед них діти. Зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста, що призвело до пошкодження інфраструктури, будинків та автомобілів.

Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер

Унаслідок тривалого обстрілу столиці зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста. За даними мера Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до 22 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Руйнування в районах міста:

  • Дарницький: Влучання у 24-поверхівку (зруйновано верхні поверхи) та іншу багатоповерхівку на рівні 7 поверху. Пошкоджено трамвайне депо. Евакуйовано мешканців будинку для літніх людей через загрозу пожежі від приватного сектору.
    • Дніпровський: Пошкоджено три багатоповерхівки. В 18-поверховому будинку триває пошук людини під завалами на 5 поверсі. Пожежі виникли в 25-поверховому будинку та на даху 19-поверхового.
      • Голосіївський та Оболонський: Горіли автомобілі поблизу СТО та на території дачного кооперативу.
        • Шевченківський: Влучання БпЛА у верхній поверх 10-поверхового будинку, зафіксовано займання.
          • Деснянський: Падіння уламків на гаражний кооператив та влучання у дев'ятиповерхівку.
            • Солом’янський: Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку.

              Екстрені служби продовжують пошуково-рятувальні роботи. Енергетики та комунальники працюють над відновленням постачання ресурсів.

              У Києві застосовані аварійні відключення: графіки не діють - Укренерго27.12.25, 10:33 • 1964 перегляди

              Степан Гафтко

