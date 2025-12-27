Через проблеми зі світлом після атак рф метро Києва змінює рух поїздів - КМДА
Київ • УНН
Через складну енергетичну ситуацію в Києві поїзди метрополітену на червоній лінії курсують між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом 6 хвилин. Рух на синій та зеленій лініях залишається без змін, всі підземні станції працюють як укриття під час тривоги.
Через ситуацію в енергетиці в Києві поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами. Рух здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна", а інтервал руху - 6 хвилин. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.
Деталі
Через складну енергетичну ситуацію в столиці поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Водночас інтервал руху - 6 хвилин відповідно до установлених графіків
Водночас рух поїздів на синій та зеленій лініях без змін. Інтервали руху - без змін, відповідно до графіку вихідного дня.
У КМДА додали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.
Нагадаємо
Внаслідок масованої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 22 осіб, серед них діти. Зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста, що призвело до пошкодження інфраструктури, будинків та автомобілів.