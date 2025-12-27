Через проблеми зі світлом після атак рф метро Києва змінює рух поїздів - КМДА

$41.930.00
08:50 • 2638 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 14854 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 25222 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 59608 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 39618 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 42525 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 57550 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29148 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22807 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20189 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 17228 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 16278 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 20239 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 15268 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 7288 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 29216 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 59597 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 28361 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 57544 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 54111 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Китай
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 4632 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 29221 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 15079 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 14691 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 16420 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Соціальна мережа
Опалення

Через проблеми зі світлом після атак рф метро Києва змінює рух поїздів - КМДА

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Через складну енергетичну ситуацію в Києві поїзди метрополітену на червоній лінії курсують між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом 6 хвилин. Рух на синій та зеленій лініях залишається без змін, всі підземні станції працюють як укриття під час тривоги.

Через проблеми зі світлом після атак рф метро Києва змінює рух поїздів - КМДА

Через ситуацію в енергетиці в Києві поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами. Рух здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна", а інтервал руху - 6 хвилин. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

Деталі

Через складну енергетичну ситуацію в столиці поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Водночас інтервал руху - 6 хвилин відповідно до установлених графіків

- йдеться в повідомленні.

Водночас рух поїздів на синій та зеленій лініях без змін. Інтервали руху - без змін, відповідно до графіку вихідного дня.

У КМДА додали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.

Нагадаємо

Внаслідок масованої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 22 осіб, серед них діти. Зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста, що призвело до пошкодження інфраструктури, будинків та автомобілів.

Павло Башинський

