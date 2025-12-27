У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА

$41.930.00
11:54 • 1860 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
11:05 • 5990 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
27 грудня, 06:01 • 20812 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 30177 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 69009 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 43107 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 44842 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61482 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29567 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23104 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва27 грудня, 05:42
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер08:50
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Канада
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-31

У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Рух поїздів на "червоній" гілці метро Києва відновлено між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Графіки руху змінені: на ділянці "Академмістечко" – "Арсенальна" поїзди курсують кожні 6 хвилин, на ділянці "Дніпро" – "Лісова" – 12 хвилин.

У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА

За повідомленням КМДА, метрополітен відновив курсування поїздів на "червоній" гілці між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Через складну ситуацію з електропостачанням у столиці графіки руху залишаються зміненими. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі рух поїздів організовано за наступною схемою:

  • на ділянці "Академмістечко" – "Арсенальна" поїзди курсують кожні 6 хвилин;
    • на ділянці "Дніпро" – "Лісова" час очікування становить 12 хвилин.

      Робота інших гілок метро

      "Синя" та "зелена" лінії метрополітену працюють у звичайному режимі без змін у графіках. Збільшення інтервалів на "червоній" лінії є вимушеним заходом, пов'язаним із дефіцитом потужності в енергосистемі міста після ворожих атак.

      Пасажирів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах КМДА та безпосередньо на станціях підземки.

      Через проблеми зі світлом після атак рф метро Києва змінює рух поїздів - КМДА27.12.25, 12:04 • 1722 перегляди

      Степан Гафтко

      СуспільствоКиїв
      Енергетика
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Київська міська державна адміністрація
      Київ