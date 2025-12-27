У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА
Київ • УНН
Рух поїздів на "червоній" гілці метро Києва відновлено між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Графіки руху змінені: на ділянці "Академмістечко" – "Арсенальна" поїзди курсують кожні 6 хвилин, на ділянці "Дніпро" – "Лісова" – 12 хвилин.
За повідомленням КМДА, метрополітен відновив курсування поїздів на "червоній" гілці між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Через складну ситуацію з електропостачанням у столиці графіки руху залишаються зміненими. Про це пише УНН.
Деталі
Наразі рух поїздів організовано за наступною схемою:
- на ділянці "Академмістечко" – "Арсенальна" поїзди курсують кожні 6 хвилин;
- на ділянці "Дніпро" – "Лісова" час очікування становить 12 хвилин.
Робота інших гілок метро
"Синя" та "зелена" лінії метрополітену працюють у звичайному режимі без змін у графіках. Збільшення інтервалів на "червоній" лінії є вимушеним заходом, пов'язаним із дефіцитом потужності в енергосистемі міста після ворожих атак.
Пасажирів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах КМДА та безпосередньо на станціях підземки.
