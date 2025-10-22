росіяни завдали 9 ударів "шахедами" по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті численні руйнування (фото, відео)
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя у ніч проти 22 жовтня, одна людина постраждала, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя у ніч проти середи, 22 жовтня, у місті горіли багатоповерхівки та приватні будинки. Одна людина постраждала. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Деталі
За словами Федорова, росіяни нанесли попередньо 9 ударів шахедами по території обласного центру.
Очільник Запорізької ОВА повідомив, що в одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків.
Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
"Триває ліквідація наслідків", - йдеться у дописі чиновника.
Нагадаємо
У ніч проти середи, 22 жовтня армія рф завдала удару по інфраструктурі Запоріжжя.
Уряд ухвалив низку рішень щодо захисту критичної інфраструктури: що передбачається18.10.25, 14:51 • 5656 переглядiв