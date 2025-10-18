Уряд ухвалив низку рішень щодо захисту критичної інфраструктури: що передбачається

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень щодо захисту критичної інфраструктури. Зокрема, передбачається Координаційного центру інженерного захисту, а також спрямування коштів резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, передає УНН.

Деталі

Уряд посилює захист критичної інфраструктури. Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли. На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження - написала Свириденко.

За її словами, передбачається створення Координаційного центру інженерного захисту, який об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури.

Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення - додала Свириденко.

Також уряд оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі. Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

Уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення. Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина — від погодження до укладення договорів — стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене - зазначила прем’єрка.

Окрім того, уряд спрямував додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.

Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем — від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики - наголосила прем’єр-міністр.

Нагадаємо

російські загарбники змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тепер їх головними мішенями є розподільчі станції.