В Укренерго розповіли, як змінилася тактика ударів росіян по енергоструктурі України

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Російські загарбники змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, тепер їх головними мішенями є розподільчі станції. Це призвело до запровадження графіків відключень електроенергії в деяких областях.

В Укренерго розповіли, як змінилася тактика ударів росіян по енергоструктурі України
фото ілюстративне

російські загарбники змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тепер їх головними мішенями є розподільчі станції, пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.

Тактика ворога щодо нашої енергетики постійно змінюється. Вони вчаться і намагаються довести нашу енергетику до стану, коли вона буде непридатна до експлуатації і не зможе забезпечити споживачів електроенергією 

- зазначив Зайченко.

Він пояснив, що тепер головною мішенню ворога є розподільчі станції Укренерго.

На початку війни це були спроби загасити енергосистему масштабними атаками на всю енергосистему. За один удар використовувалися 100 ракет, які летіли на різні підстанції Укренерго. Завдавали значних пошкоджень, але енергосистема стояла. Зараз все змінилося. Атаки з вересня місяця почалися з розподільчих підстанцій залізниці, потім дійшли до розподільчих підстанцій Укренерго 

- пояснив нову тактику ворога Зайченко.

Зайченко також зазначив, що ці удари є дуже важкими і змусили Укренерго запровадити графіки відключень.

Ці атаки були настільки важкими, що навіть зараз у деяких областях (наприклад Сумській, Чернігівській) введено постійні графіки. Люди мають електроенергію відповідно по цих графіках 

- додав Зайченко.

Доповнення

У 10 областях та Києві запровадили аварійні відключення електроенергії, ще одна область - на графіках, і ввечері в усіх регіонах імовірно будуть запроваджені графіки для промисловості. російські загарбники знову атакував енергетику, через що є знеструмлення в кількох областях. Споживання тримається на високому рівні, варто не вмикати сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Чернігівська область
Укренерго
Україна
Київ