10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго

Київ • УНН

 • 3452 перегляди

Внаслідок нічних атак ворога на енергооб'єкти в 10 областях України та Києві діють аварійні відключення, ще одна область - на графіках. Укренерго закликає не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно через високе споживання.

У 10 областях та Києві діють аварійні відключення електроенергії, ще одна область - на графіках, і ввечері в усіх регіонах імовірні графіки для промисловості. Ворог знову атакував енергетику, через що є знеструмлення в кількох областях. Споживання тримається на високому рівні, варто не вмикати сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно, повідомили в Укренерго у четвер, пише УНН.

Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях

- зазначили в Укренерго.

Як повідомляється, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.  

Через складну ситуацію в енергосистемі – у місті Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення

- повідомили у компанії.

Причина запровадження обмежень, як вказано, - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів", - повідомили в Укренерго. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні, як вказано, тривають.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг

- повідомили в Укренерго.

Споживання

"Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні, 16 жовтня, станом на 7:30, воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього  дня – у середу. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці - такий же, як і максимум попереднього дня.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно", - наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

