10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
Київ • УНН
Внаслідок нічних атак ворога на енергооб'єкти в 10 областях України та Києві діють аварійні відключення, ще одна область - на графіках. Укренерго закликає не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно через високе споживання.
У 10 областях та Києві діють аварійні відключення електроенергії, ще одна область - на графіках, і ввечері в усіх регіонах імовірні графіки для промисловості. Ворог знову атакував енергетику, через що є знеструмлення в кількох областях. Споживання тримається на високому рівні, варто не вмикати сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно, повідомили в Укренерго у четвер, пише УНН.
Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях
Як повідомляється, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.
Через складну ситуацію в енергосистемі – у місті Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення
Причина запровадження обмежень, як вказано, - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
"На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів", - повідомили в Укренерго. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні, як вказано, тривають.
Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг
Споживання
"Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні, 16 жовтня, станом на 7:30, воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня – у середу. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України", - ідеться у повідомленні.
Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці - такий же, як і максимум попереднього дня.
"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно", - наголосили в Укренерго.
Київ перевели на екстрені відключення світла16.10.25, 09:53 • 1300 переглядiв