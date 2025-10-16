$41.760.01
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
05:41 • 16858 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 18310 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 18718 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 31268 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 52892 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52018 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 42430 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 40403 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 28757 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Київ перевели на екстрені відключення світла

Київ • УНН

Київ перейшов на екстрені відключення електроенергії, які діють поза графіком. Раніше такі відключення були введені у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Київ перевели на екстрені відключення світла

Київ перевели на екстрені відключення електроенергії, на додачу до низки областей, де їх ввели раніше сьогодні, про що повідомляється у застосунку "Київ Цифровий", пише УНН.

Деталі

"Діють екстрені відключення поза графіком", - ідеться у повідомленні у столичному додатку.

Також їх запроваджено у Київській області.

"За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення", - повідомили в енергокомпанії ДТЕК.

Нагадаємо

Вранці 16 жовтня у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській областях були введені екстрені відключення світла. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень.

Юлія Шрамко

