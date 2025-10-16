Київ перевели на екстрені відключення світла
Київ • УНН
Київ перейшов на екстрені відключення електроенергії, які діють поза графіком. Раніше такі відключення були введені у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях.
Київ перевели на екстрені відключення електроенергії, на додачу до низки областей, де їх ввели раніше сьогодні, про що повідомляється у застосунку "Київ Цифровий", пише УНН.
Деталі
"Діють екстрені відключення поза графіком", - ідеться у повідомленні у столичному додатку.
Також їх запроваджено у Київській області.
"За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення", - повідомили в енергокомпанії ДТЕК.
Нагадаємо
Вранці 16 жовтня у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській областях були введені екстрені відключення світла. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень.