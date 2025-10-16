Екстрені відключення світла знову ввели у низці областей України
Київ • УНН
Вранці 16 жовтня у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській областях введені екстрені відключення світла. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень.
У низці областей вранці у четвер, 16 жовтня, знову введено екстрені відключення електроенергії, пише УНН з посиланням на дані місцевих обленерго та енергокомпаній.
Деталі
Щонайменше у чотирьох областях введено аварійні відключення, на додачу до графіків у ще одному регіоні.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - повідомили в Сумиобленерго.
"16.10.2025 з 09 год. 21 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - зазначили у Кіровоградобленерго.
У Полтаваобленерго також вказали: "Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 16 жовтня о 9:07 отримана команда на застосування 2 черг ГАВ".
У Харківобленерго ще вчора ввечері повідомляли про введені аварійні відключення.
Тим часом графік погодинних відключень (ГПВ) у три черги одночасно 16 жовтня діє на Чернігівщині, повідомили у Чернігівобленерго. "Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", - вказали у компанії.
