Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворога 16 жовтня, робота об'єктів газовидобутку ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області була зупинена. По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К.
Через російську атаку у ніч на 16 жовтня робота об'єктів газовидобутку у Полтавській області була зупинена. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена
Нагадаємо
У ніч на 16 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К. Вибухи були зафіксовані у Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Ізюмі.
Також УНН повідомляв, що росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України. Упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.