По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи
Київ • УНН
В ніч на 16 жовтня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Зафіксовано вибухи у Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Ізюмі.
У ніч на 16 жовтня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує УНН.
Деталі
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.
Тим часом ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові, Полтаві та Кропивницькому.
Також серія вибухів пролунала в Ізюмі (Харківська область).
Моніторингові канали інформують про додаткову загрозу балістики з російських воронежа та таганрогу.
Нагадаємо
росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України. Упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.
