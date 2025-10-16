По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи

$41.750.14
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 17129 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 38369 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 44668 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 37625 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 36858 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 27260 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 20500 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18476 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 40866 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 40685 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Зустріч глави ОБСЄ та прем'єра Грузії скасували: хто передумав і до чого тут мітинги15 жовтня, 17:10 • 4362 перегляди
"Аляскінський процес" не завершено: лавров розповів, на що чекає рф15 жовтня, 17:34 • 8222 перегляди
Суд продовжив досудове розслідування у справі Магомедрасулових до січня 2026 року15 жовтня, 17:44 • 2634 перегляди
російські безпілотники атакували Ніжин: є влучання та поранені15 жовтня, 18:28 • 3542 перегляди
Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині, ймовірно, їхніх бійців: готові до співпраці з поліцією15 жовтня, 19:20 • 3876 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 31967 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 46572 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 40866 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 40685 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 65684 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Дніпропетровська область
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 14535 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 64449 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 43222 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 45587 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 51843 перегляди
Дипломатка
The New York Times
Фільм
MIM-104 Patriot
Золото

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 2268 перегляди

В ніч на 16 жовтня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Зафіксовано вибухи у Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Ізюмі.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи

У ніч на 16 жовтня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові, Полтаві та Кропивницькому.

Також серія вибухів пролунала в Ізюмі (Харківська область).

Моніторингові канали інформують про додаткову загрозу балістики з російських воронежа та таганрогу.

Нагадаємо

росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України. Упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

Україна відбила масовану атаку 118 шахедів та дронів-імітаторів: збито майже всі12.10.25, 09:37 • 5007 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Ізюм
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна
Полтава
Кропивницький
Харків