рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Київ • УНН
Група Нафтогаз повідомила про три масовані атаки на газову інфраструктуру України за останні сім днів. Ворог бив по ТЕЦ, газовидобувних об'єктах на Харківщині та критично важливих об'єктах на Сумщині та Чернігівщині.
росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України, повідомили у середу у Групі Нафтогаз, пише УНН.
За останні сім днів ворог тричі здійснив масовані атаки на об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ Групи Нафтогаз. До цього упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині
"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Усі служби компанії, як вказано, працюють в посиленому режимі.
Нагадаємо
У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз від початку повномасштабної війни.
