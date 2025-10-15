$41.750.14
Ексклюзив
08:03 • 2258 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 4602 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 10868 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 13024 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 10469 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 13434 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 14962 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 31075 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 60768 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 53036 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 4642 перегляди

Група Нафтогаз повідомила про три масовані атаки на газову інфраструктуру України за останні сім днів. Ворог бив по ТЕЦ, газовидобувних об'єктах на Харківщині та критично важливих об'єктах на Сумщині та Чернігівщині.

naftogaz.com

росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України, повідомили у середу у Групі Нафтогаз, пише УНН.

За останні сім днів ворог тричі здійснив масовані атаки на об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ Групи Нафтогаз. До цього упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині

- повідомили у Нафтогазі.

"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Усі служби компанії, як вказано, працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо

У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз від початку повномасштабної війни.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Чернігівська область
Україна