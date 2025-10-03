росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз

Ворог завдав найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз на Харківщині та Полтавщині. Внаслідок атаки значна частина об'єктів пошкоджена, деякі руйнування є критичними.

Російські війська здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни, повідомили у Групі Нафтогаз у п'ятницю, де вказали, де цей ворожий удар націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон, пише УНН. У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз від початку повномасштабної війни. По потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них - балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі - повідомили в Нафтогазі. На низці об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили роботу через атаку рф - ДТЕК "Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань - критичні", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. Нині на місці, як повідомляється, працюють фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби. "Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети", - підкреслив Корецький. рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура