рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура

російські окупанти цієї ночі завдали удари ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях України, зокрема по об'єктах газотранспортної інфраструктури. Про це повідомила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Цієї ночі ворог завдав удари ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об'єктах газотранспортної інфраструктури. Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики - розповіла Юхимчук.

Доповнення

Полтавську область цієї ночі масовано атакували російські війська, є влучання, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.

У Полтаві деякі школи сьогодні перейшли на онлайн-навчання через наслідки масованої атаки рф.