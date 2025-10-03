рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
Київ • УНН
Цієї ночі російські окупанти завдали ударів ракетами та безпілотниками по об'єктах енергетики в кількох областях України, зокрема по газотранспортній інфраструктурі. На місцях працюють рятувальники та енергетики, а в Полтаві деякі школи перейшли на онлайн-навчання.
російські окупанти цієї ночі завдали удари ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях України, зокрема по об'єктах газотранспортної інфраструктури. Про це повідомила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Цієї ночі ворог завдав удари ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об'єктах газотранспортної інфраструктури. Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики
Доповнення
Полтавську область цієї ночі масовано атакували російські війська, є влучання, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.
У Полтаві деякі школи сьогодні перейшли на онлайн-навчання через наслідки масованої атаки рф.