Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики
Київ • УНН
Полтавщина зазнала масованої комбінованої атаки ракетами та БпЛА, що призвело до влучань та падіння уламків. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури та приватне домоволодіння, без постраждалих.
Полтавську область цієї ночі масовано атакували російські війська, є влучання, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих
