Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики

Полтавську область цієї ночі масовано атакували російські війська, є влучання, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих - написав Когут.

Полтавщина зазнала атаки рф: сталася пожежа на підприємстві