Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики
Киев • УНН
Полтавщина подверглась массированной комбинированной атаке ракетами и БПЛА, что привело к попаданиям и падению обломков. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частное домовладение, без пострадавших.
Полтавскую область этой ночью массированно атаковали российские войска, есть попадания, пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в пятницу врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и БпЛА. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших
Полтавская область подверглась атаке рф: произошел пожар на предприятии23.09.25, 08:49 • 4070 просмотров