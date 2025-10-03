Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики

Полтавскую область этой ночью массированно атаковали российские войска, есть попадания, пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в пятницу врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и БпЛА. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших - написал Когут.

