Полтавская область подверглась атаке рф: произошел пожар на предприятии
Этой ночью силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА в Полтавской области. В Миргородском районе обломки упали на открытой территории без последствий, а в Полтавском районе попадание вызвало пожар на предприятии, который ликвидировали без пострадавших.
По Полтавской области ночью ударили российские войска, в Полтавском районе произошел пожар на предприятии, его потушили, сообщил во вторник вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью силы ПВО в очередной раз отражали атаку вражеских БпЛА. В Миргородском районе обломки беспилотника упали на открытой территории. Без последствий. В Полтавском районе зафиксировано попадание по зданию одного из предприятий. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС
Он указал, что обошлось без пострадавших.
