Полтавская область подверглась атаке рф: произошел пожар на предприятии

05:00 • 7094 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 8376 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 14752 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 30077 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 34028 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 36935 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 54090 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 64329 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60500 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29497 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Популярные новости
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 8302 просмотра
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 4106 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto01:12 • 6258 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов01:48 • 10416 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo02:44 • 10774 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 7094 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 49194 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 64329 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 24458 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 40578 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 91549 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 113613 просмотра
Полтавская область подверглась атаке рф: произошел пожар на предприятии

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

Этой ночью силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА в Полтавской области. В Миргородском районе обломки упали на открытой территории без последствий, а в Полтавском районе попадание вызвало пожар на предприятии, который ликвидировали без пострадавших.

Полтавская область подверглась атаке рф: произошел пожар на предприятии

По Полтавской области ночью ударили российские войска, в Полтавском районе произошел пожар на предприятии, его потушили, сообщил во вторник вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью силы ПВО в очередной раз отражали атаку вражеских БпЛА. В Миргородском районе обломки беспилотника упали на открытой территории. Без последствий. В Полтавском районе зафиксировано попадание по зданию одного из предприятий. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС

- написал Когут.

Он указал, что обошлось без пострадавших.

На Полтавщине горит предприятие в результате попадания БПЛА - ОВА22.09.25, 02:14 • 7648 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Полтавская область