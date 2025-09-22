Вражеские дроны атаковали Полтавщину: пожар на предприятии и падение БПЛА в поле
Киев • УНН
21 сентября Полтавская область подверглась атаке беспилотников. Один дрон попал в предприятие в Полтавском районе, вызвав пожар, который локализовали. Другой беспилотник упал на открытой территории в Миргородском районе, обошлось без пострадавших.
Вечером 21 сентября Полтавская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС
По его словам, один из дронов попал в территорию предприятия в Полтавском районе, после чего вспыхнул пожар. Огонь оперативно локализовали подразделения ГСЧС.
Еще один беспилотник упал на открытой территории в Миргородском районе. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Напомним
17 сентября армия РФ атаковала Полтавщину дронами, зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. Четверо человек, включая трех водителей и кассира, пострадали в результате удара.
Также 20 сентября вражеский БпЛА попал в жилой дом на Полтавщине, вызвав пожар. Обошлось без пострадавших.