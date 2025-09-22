Вражеские дроны атаковали Полтавщину: пожар на предприятии и падение БПЛА в поле

Вечером 21 сентября Полтавская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС - отмечает Когут.

По его словам, один из дронов попал в территорию предприятия в Полтавском районе, после чего вспыхнул пожар. Огонь оперативно локализовали подразделения ГСЧС.

Еще один беспилотник упал на открытой территории в Миргородском районе. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним

17 сентября армия РФ атаковала Полтавщину дронами, зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. Четверо человек, включая трех водителей и кассира, пострадали в результате удара.

Также 20 сентября вражеский БпЛА попал в жилой дом на Полтавщине, вызвав пожар. Обошлось без пострадавших.