Вражеские дроны атаковали Полтавщину: пожар на предприятии и падение БПЛА в поле

Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 16361 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 29946 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 44675 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 45763 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 52849 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 77042 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 84983 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63164 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58197 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51069 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
В рф растет налоговое давление: Служба внешней разведки заявила, что под удар попадут банки21 сентября, 13:15 • 4760 просмотра
Китайская журналистка, первой сообщившая о COVID-19, получила еще четыре года тюрьмы21 сентября, 13:35 • 6294 просмотра
США помогут Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны рф - Трамп21 сентября, 15:03 • 6058 просмотра
Министр обороны Польши заявил, что НАТО должно решительно реагировать на провокации рф21 сентября, 15:36 • 5756 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины21 сентября, 15:52 • 21682 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 44676 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 34000 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 77042 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 84983 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 91149 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Польша
Государственная граница Украины
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 71020 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 91148 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 41400 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 41257 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 42929 просмотра
МиГ-31
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Беспилотный летательный аппарат

Вражеские дроны атаковали Полтавщину: пожар на предприятии и падение БПЛА в поле

Киев • УНН

 • 2 просмотра

21 сентября Полтавская область подверглась атаке беспилотников. Один дрон попал в предприятие в Полтавском районе, вызвав пожар, который локализовали. Другой беспилотник упал на открытой территории в Миргородском районе, обошлось без пострадавших.

Вражеские дроны атаковали Полтавщину: пожар на предприятии и падение БПЛА в поле

Вечером 21 сентября Полтавская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС

- отмечает Когут.

По его словам, один из дронов попал в территорию предприятия в Полтавском районе, после чего вспыхнул пожар. Огонь оперативно локализовали подразделения ГСЧС.

Еще один беспилотник упал на открытой территории в Миргородском районе. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним

17 сентября армия РФ атаковала Полтавщину дронами, зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. Четверо человек, включая трех водителей и кассира, пострадали в результате удара.

Также 20 сентября вражеский БпЛА попал в жилой дом на Полтавщине, вызвав пожар. Обошлось без пострадавших.

Вероника Марченко

Война в Украине
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям