Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині: подробиці від ДСНС
Київ • УНН
20 вересня ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині, спричинивши пожежу на площі 60 кв. м. Мешканців у квартирі не було, більшість жителів будинку встигли спуститися в укриття, жертв вдалося уникнути.
Полтавщина у суботу, 20 вересня, знову опинилася під ворожими обстрілами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС України.
Деталі
Зазначається, що близько 18:00 ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. Внаслідок удару виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі, площею близько 60 кв. м.
На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися в укриття, що дозволило уникнути жертв. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила
За словами рятувальників, пожежа ліквідована, до робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС.
Нагадаємо
У Полтавській області працювали сили ППО на тлі повітряної тривоги. Це відбувалося після того, як росія запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників.
Кількість постраждалих від атаки рф на АЗС на Полтавщині зросла до 618.09.25, 09:36 • 4198 переглядiв