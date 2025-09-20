Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині: подробиці від ДСНС

$41.250.00
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 19158 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 22876 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 33604 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 51991 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 52421 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 50921 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 44381 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 54093 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 68087 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Зеленський підписав закон щодо нагороджених "Хрестом бойових заслуг" воїнів: що передбачає
20 вересня, 09:20
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Дніпро зросла до 30
20 вересня, 09:42
Сили ППО працюють по цілях: у небі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА
20 вересня, 12:59
Напис "Слава росії" на табло у поїзді "Київ – Рахів": поліцейські проводять перевірку
14:09
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тварин
15:13
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 33595 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 51983 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 68082 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Дніпро (місто)
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 58098 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
19 вересня, 10:18
МіГ-31
Facebook
TikTok
Bild
The Guardian

Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині: подробиці від ДСНС

Київ • УНН

 • 42 перегляди

20 вересня ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині, спричинивши пожежу на площі 60 кв. м. Мешканців у квартирі не було, більшість жителів будинку встигли спуститися в укриття, жертв вдалося уникнути.

Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині: подробиці від ДСНС

Полтавщина у суботу, 20 вересня, знову опинилася під ворожими обстрілами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС України.

Деталі

Зазначається, що близько 18:00 ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. Внаслідок удару виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі, площею близько 60 кв. м.

На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися в укриття, що дозволило уникнути жертв. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила

- йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, пожежа ліквідована, до робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС.

Нагадаємо

У Полтавській області працювали сили ППО на тлі повітряної тривоги. Це відбувалося після того, як росія запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників.

Кількість постраждалих від атаки рф на АЗС на Полтавщині зросла до 618.09.25, 09:36 • 4198 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна