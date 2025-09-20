Вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине: подробности от ГСЧС

$41.250.00
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 22841 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 33556 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 51954 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 52406 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 50913 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 44367 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 54076 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 68067 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 34880 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Зеленский подписал закон о награжденных "Крестом боевых заслуг" воинах: что предусматривает20 сентября, 09:20 • 5346 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Днепр возросло до 3020 сентября, 09:42 • 7116 просмотра
Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА20 сентября, 12:59 • 5698 просмотра
Надпись "Слава россии" на табло в поезде "Киев – Рахов": полицейские проводят проверку14:09 • 3626 просмотра
История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животныхPhoto15:13 • 4808 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 2556 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 33564 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 51957 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 58080 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 68072 просмотра
Вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине: подробности от ГСЧС

Киев • УНН

 • 34 просмотра

20 сентября вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине, вызвав пожар на площади 60 кв. м. Жильцов в квартире не было, большинство жителей дома успели спуститься в укрытие, жертв удалось избежать.

Вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине: подробности от ГСЧС

Полтавщина в субботу, 20 сентября, снова оказалась под вражескими обстрелами. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Детали

Отмечается, что около 18:00 вражеский БпЛА попал в жилой дом на территории Полтавского района. В результате удара возник пожар в квартире на третьем этаже и на кровле здания, площадью около 60 кв. м.

К счастью, жильцов в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься в укрытие, что позволило избежать жертв. Информация о погибших или пострадавших не поступала

- говорится в сообщении.

По словам спасателей, пожар ликвидирован, к работам также привлекались саперы и кинологи ГСЧС.

Напомним

В Полтавской области работали силы ПВО на фоне воздушной тревоги. Это происходило после того, как Россия запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников.

