Вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине: подробности от ГСЧС

Полтавщина в субботу, 20 сентября, снова оказалась под вражескими обстрелами. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Детали

Отмечается, что около 18:00 вражеский БпЛА попал в жилой дом на территории Полтавского района. В результате удара возник пожар в квартире на третьем этаже и на кровле здания, площадью около 60 кв. м.

К счастью, жильцов в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься в укрытие, что позволило избежать жертв. Информация о погибших или пострадавших не поступала - говорится в сообщении.

По словам спасателей, пожар ликвидирован, к работам также привлекались саперы и кинологи ГСЧС.

Напомним

В Полтавской области работали силы ПВО на фоне воздушной тревоги. Это происходило после того, как Россия запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников.

